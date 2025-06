Cacciavite di precisione, set con 30 punte a soli 2 €

Per riparare gli orologi, sostituire il disco del computer o aumentarne la RAM, e tanto altro ancora: un set di cacciaviti di precisione come quello attualmente in promozione vi mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per attuare riparazioni di questo genere in maniera facile e comoda.

Il set infatti include 30 punte di precisione, tra cui Philips, scanalate, Torx, esagonali, a U, a Y, triangolari e pentalobe, quindi con una varietà sufficiente per poter operare su viti di diverse forme e dimensioni.

Si tratta pertanto di un kit adatto sia alla manutenzione ordinaria che a piccoli progetti di bricolage, grazie al quale avrete tutto l’occorrente per poter smontare e rimontare telefoni, computer, orologi, fotocamere, occhiali, piccoli elettrodomestici e giocattoli, anche solo per andare a sostituire le pile esauste.

Le punte sono realizzate in acciaio al cromo vanadio, un materiale noto per la sua resistenza e durata nel tempo. Inoltre nel kit, ben organizzato all’interno di una pratica scatola in plastica con coperchio trasparente che lascia intravedere tutto il contenuto, è presente anche una prolunga con cui poter raggiungere le viti più piccole, come quelle inserite in profondità nelle scocche degli elettrodomestici, normalmente inaccessibili dai cacciavite tradizionali.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 2 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.