Il nuovo Chromecast con Google TV è in lavorazione

Nuovi indizi suggeriscono che un nuovo Chromecast con fattore di forma dongle e Google TV a bordo è ormai in arrivo.

Nel 2020, Google ha apportato un cambiamento significativo alla linea Chromecast, abbandonando il CastOS di lunga data a favore dell’utilizzo di Android TV, poi rinominato in “Google TV“, con qualche rinnovamento nella grafica e nelle funzioni. L’anno scorso, il cambiamento è stato consacrato nel rilascio di “Chromecast with Google TV (HD)”, che ha portato tendenzialmente la stessa esperienza di una Google TV a un prezzo più conveniente.

Nessuno dei due dongle, comunque, è andato esente da difetti, con Google che ha lavorato per mantenere bassi i costi con una scheda tecnica certamente ridotta all’osso. Una delle più grandi lamentele presentate contro il Chromecast con Google TV ha riguardato il poco spazio di archiviazione del dongle, rendendo difficile installare più app multimediali allo stesso tempo. Oltre a questo, il prossimo Chromecast con Google TV potrebbe certamente proporre un aumento delle prestazioni, considerando che il dongle sta iniziando adesso a mostrare la sua età.

Nell’ultimo aggiornamento di anteprima dell’app Google Home, l’azienda include indizi su un nuovo dispositivo Google TV, denominato “YTC”. Altrove nel codice, è direttamente confermato che questo è davvero un “Chromecast con Google TV” – insieme ai modelli precedenti “YTV” (Chromecast con Google TV) e “YTB” (Chromecast HD).

Considerando che Google ha già rilasciato un modello di fascia bassa di Chromecast, è verosimile che l’azienda stia programmando di rilasciare un dispositivo con specifiche superiori per sostituire la sua attuale offerta di punta.

Tra le tante richieste degli utenti per questo prossimo dispositivo, come ricorda 9to5google, c’è sicuramente l’aumento dello spazio di archiviazione, ma non guasterebbe neppure una seconda porta USB-C per collegare accessori esterni. Al momento, infatti, è necessario acquistare un dock/dongle USB-C con alimentazione passthrough, ma questo impedisce anche di utilizzare l’alimentatore ufficiale di Google con Ethernet.

A proposito di Google, a questo indirizzo trovare una lista di regali che sicuramente saranno apprezzati da coloro che hanno una casa smart basata sui dispositivi di Big G.