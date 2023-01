DynamicCow porta Dynamic Island su ogni iPhone o quasi, ma sconsigliamo di provarla

In molti si chiedono come sembrerebbe un effetto Dynamic Island su altri iPhone. La risposta arriva adesso da uno sviluppatore che ha appena portato la Dynamic Island – attualmente esclusiva per iPhone 14 Pro e Pro Max – su qualsiasi iPhone con iOS 16, fino a iOS 16.1.2. Ovviamente, non è esattamente la stessa cosa, ma ecco come funziona quest’app.

Mentre gli iPhone Pro hanno una forma fisicamente diversa per il ritaglio che Apple chiama “isola dinamica”, la parte software delle animazioni può ancora essere eseguita nella posizione della tacca frontale sugli iPhone precedenti e mostrare così le indicazioni, la ricarica della batteria e la riproduzione dei media.

DynamicCow porta l’app che promette di portare l’effetto Dynamic Island su qualsiasi iPhone. Ovviamente, l’app non è disponibile su App Store, tuttavia non richiede il jailbreak. Per far funzionare l’app è necessario installare il software sul proprio computer, utilizzare quel software per ottenere una utility di terze parti sul dispositivo mobile, quindi utilizzare questa utility per installare DynamicCow su iPhone.

Inoltre, DynamicCow supporta solo iOS 16 fino alla versione iOS 16.1.2. Ancora, per il corretto funzionamento, è necessario inserire il proprio ID Apple e la password in questo software di terze parti per installarlo. Già questo è un motivo per sconsigliarvi di provarla.

Sebbene DynamicCow faccia quel che promette, come evidenziato da 9to5mac, il fatto di funzionare su un iPhone con una grossa tacca frontale, rende l’app non così allettante come ci si potrebbe aspettare. Inoltre, metà del contenuto nell’isola dinamica è coperto dalla tacca esistente e crea un ritaglio ancor più grande nella parte superiore dello schermo. Ancora, per coloro che hanno un iPhone 11 si ritroveranno con una grande barra rossa nella parte superiore del dispositivo. Lo sviluppatore spera di risolvere quest’ultimo problema, ma al momento il risultato non sembra essere così entusiasmante.

Per sapere tutto ciò che Dynamic Island puà fare al lancio rimandiamo a questo articolo di macitynet.