Brevetti USA 2022, Apple è nona, IBM cede il trono

Il servizio brevetti “IFI CLAIMS” ha pubblicato il suo elenco 2022 dei 50 migliori assegnatari di brevetti statunitensi. In particolare, la lista fa riferimento ai brevetti concessi, non soltanto richiesti. La classifica Top 50 identifica le aziende più innovative del 2022 all’interno dello spazio della proprietà intellettuale degli Stati Uniti. Sebbene per molti tra le società più innovative, Apple si piazza “soltanto” al nono posto.

IBM, come ricorda patentlyapple, ha da tempo messo radici sulla prima posizione, tanto che per 29 anni consecutivi è risultata essere in cima alla lista dei brevetti concessi negli Stati Uniti. Tuttavia, nel 2022 i brevetti concessi a IBM sono diminuiti di un enorme 49%, come indicato nella lista dei primi 50 classificati secondo ifi CLAIMS. Samsung, piazzata al secondo posto dal 2013, è finalmente diventata la società con il maggior numero di brevetti concessi nel 2022. Apple, come anticipato, si piazza al nono posto, in calo del 10% rispetto al 2021, mentre il fornitore TSMC guadagna il terzo posto.

Lo scorso anno è stato il terzo consecutivo a vedere un calo nel numero dei brevetti concessi, dall’inizio della pandemia; adesso il calo è stato solo dell’1%. Guardando la lista dei primi 50, i dati dell’IFI hanno notano un altro cambiamento significativo. Oltre all’ascesa di Samsung, le aziende con sede in Asia hanno ottenuto il 14% in più di brevetti rispetto ai paesi occidentali, almeno nel 2022. Huawei, nonostante il ban che di fatto danneggia la società nella corsa al settore smartphone, ha ottenuto comunque la quarta piazza, mentre BOE si è presa la undicesima posizione.

Dei primi 10 paesi che si sono protetti per ottenere brevetti negli Stati Uniti, sono proprio gli USA a guidare la strada per più della metà del totale nel 2022, superando di gran lunga altri principali paesi. Il Giappone, ad esempio, guadagna la seconda posizione, la Cina il terzo, la Corea il quarto e la Germania il quinto.