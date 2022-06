Il nuovo Developer Center di Apple inaugurato prima della WWDC

A solo un giorno dalla WWDC22 – la conferenza per sviluppatori – Apple ha inaugurato il suo nuovo Developer Center, e ha già permesso ai primi sviluppatori di effettuare un tour al primo piano di questa nuova struttura.

Il nuovo Developer Center si trova accanto al campus dell’Apple Park ed è descritto da Apple come “un centro di eccellenza” progettato per la comunità di sviluppatori con l’obiettivo di consentire loro di “incontrare, avvalersi della collaborazione e imparare dagli ingegneri, dai designer ed esperti vari che lavorano per Apple. Il centro include aree con laboratori dedicati, postazioni, briefing center, uno studoi/teatro di registrazione all’avanguardia e altro ancora.

Paul Hudson del sito Hacking with Swift ha avuto modo di visitare l’Apple Developer Center e condiviso alcune foto su Twitter. Da notare che i nomi delle sale riunioni di questa struttura ricalcano quelli di varie versioni di macOS, con nomi quali Panther, Leopard, Tiger ed El Capitan.

All the room names are from macOS releases! #WWDC22 pic.twitter.com/5pvCKlfafQ — Paul Hudson (@twostraws) June 5, 2022

These rooms are packed with technology – it’s like an Apple Store just for developers 🤩 #WWDC22 pic.twitter.com/NijhFVojq6 — Paul Hudson (@twostraws) June 5, 2022

Here’s the Big Sur theater, which is 🤯 in a room. #WWDC22 pic.twitter.com/Ey4fnU4lNt — Paul Hudson (@twostraws) June 5, 2022

Stando a quanto previsto da Apple per la programmazione della WWDC22, il Developer Center rimarrà aperto dalle 7 alle 18 per tutti i giorni della conferenza sviluppatori; ovviamente solo gli invitati alla WWDC possono accedere a quest’area.

La Worldwide Developers Conference di Apple inizia il 6 giugno con il keynote di apertura. WWDC22 aiuterà, gratuitamente, developer e designer a esplorare le tecnologie, gli strumenti e i framework più recenti di iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS. Durante l’intera settimana, gli sviluppatori potranno interagire direttamente con il team di ingegneri e designer Apple attraverso laboratori e Digital Lounges per suggerimenti sulla creazione di app e giochi innovativi che rendono unica la piattaforma. Gli sviluppatori avranno modo di accedere a numerose sessioni di approfondimento, ai laboratori e alle sessioni di consulenza; durante l’intera settimana ingegneri e designer Apple condurranno una serie di attività nelle lounge digitali per permettere di prendere parte a discussioni tecniche, ricevere risposta alle proprie domande ed entrare in contatto con la community.

Rimandiamo a questo articolo di macitynet per sapere tutto quello che Apple potrebbe presentare, tra nuove versioni dei sistemi operativi ma anche possibili novità hardware, in occasione della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2022.