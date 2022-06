Apple ha depositato nuovi marchi, incluso “Apple Music Pathway”

Appla ha registrato in Europa e negli Stati Uniti nuovi marchi, e tra queste emerge la domanda di marchio per il nome “Apple Music Pathway”, legato alla musica e alle arti, indicato come un elemento legato a iniziative promuovere “l’antirazzismo, l’uguaglianza razziale e la parità di genere, la diversità, l’inclusione, la giustizia sociale”.

Il trademark “Apple Music Pathway” è stato depositato secondo tre classificazioni internazionali (classe 35, 36 e 45) e sembra qualcosa legato a iniziative che spingono “ad agire e cambiare la cultura”.

Lo scrive il sito PatentlyApple riferendo dettagli sulle indicazioni per la classificazione e la protezione dei marchi. A gennaio di quest’anno – lo ricordiamo – Apple ha lanciato una serie di nuovi, importanti progetti nell’ambito del suo impegno da 100 milioni di dollari con la Racial Equity and Justice Initiative (REJI) per contribuire ad abbattere le barriere sistemiche alle pari opportunità.

Un diverso trademark è stato richiesto per “Apple Account” nell’ambito di software e servizi, la trasmissione, la verifica e l’autenticazione per la gestione di fondi, gif card, transazioni, ecc.

Apple ha infine registrato un marchio figurativo legato alla ricarica indicati nella classe 9 della classificazione internazionale dei prodotti e servizi e che include: “Dispositivi di ricarica per dispositivi elettronici digitali, dispositivi di ricarica wireless per computer, dispositivi elettronici digitali, telefoni, media player, smartwatch, computer indossabili, cuffie, custodie per cuffie, periferiche per computer, caricabatterie wireless e custodie di caricabatterie wireless”.

La registrazione dei marchi prevede l’indicazione di classificazioni. In particolare, per i prodotti e i servizi che si intende rivendicare, devono essere utilizzati sia il numero della classe che la specifica dei prodotti e dei servizi che si vuole proteggere

Secondo il Codice della proprietà industriale un marchio non può̀ essere protetto in astratto, bensì̀ solo per determinati prodotti e/o servizi che devono essere descritti con precisione al fine di determinare la portata di protezione dei marchi registrati e garantirne la sicurezza giuridica.