Ritorno a Cupertino: ad Apple Park in attesa di WWDC 2022

Ritorno a Cupertino. Dopo la pausa dovuta alla pandemia siamo di nuovo nella grande sede di Apple per incontrare gli sviluppatori e conoscere da vicino le novità che Apple presenterà il 6 Giugno nel Keynote speciale WWDC 2022 che come di consueto seguiremo in diretta con la traduzione testuale in Italiano nella nostra pagina di riferimento dalle 18.30.

In questa pagina la galleria fotografica della prima giornata trascorsa a visitare il centro visitatori che comprende il grande “company store” insieme al migliaio di programmatori e creativi invitati direttamente da Apple per seguire la conferenza in California. Qui avviene la registrazione dei nuovi arrivati.

Non sembrano esserci i classici gadget degli scorsi ma possiamo sempre acquistare una maglietta che ricorda la nostra visita ad Apple Park. La nostra galleria si conclude con la vista del quartier generale di Apple dal terrazzo del Visitor Center.

Eccovi la galleria completa.