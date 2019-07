Tutte le offerte di domotica Homekit del Prime Day Amazon 2019

Anche se Amazon spinge ovviamente sul suo sistema Alexa che combina smart speaker e domotica sono tantissimi i prodotti che possono essere utilizzati anche su Homekit e Assistente Google che risultano in offerta in queste ore. Vediamo da vicino tutti quelli gestibili direttamente da iPhone, iPad, Mac e Apple Watch tra telecamere, serrature, sensori e attuatori.

Le offerte Homekit del Prime Day

Illuminazione

Offerte Philips Hue

Iniziamo dai prodotti per l’illuminazione più amati: su Hue Philips c’è poco da dire: anche se le lampade sono basate su Zigbee (e quindi compatibili direttamente con Amazon Echo Plus e Eco Show) basta un gateway wi-fi di Philips per portarle direttamente su altri sistemi domotici e su Homekit

Offerte LifX

Sempre per l’illuminazione troviamo l’offerta di LifX: si tratta di lampade e strisce Wi-Fi che non abbisognano quindi di un gateway intermedio. Comode per chi vuole iniziare da zero con Homekit e altri sistemi domotici

LIFX (E27) Lampadina a LED Wi-Fi Smart, regolabile, multicolor, dimmerabile, non richiede un hub, funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant

– fino al 16 luglio 2019

LIFX + (E27) Lampadina a LED Wi-Fi Smart con infrarossi per la visione notturna, regolabile, multicolor, dimmerabile, non richiede un hub, funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant

– fino al 16 luglio 2019

LIFX Beam Kit (Internazionale) Regolabile, Dimmerabile, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant, Multicolor

– fino al 16 luglio 2019

LIFX Mini (E27) Lampadina a LED Wi-Fi Smart, regolabile, multicolor, dimmerabile, non richiede un hub, funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant

– fino al 16 luglio 2019

Offerte Koogeek

Dalla cinese Koogeek la striscia led che si collega ad una normale presa USB. L’abbiamo provata su macitynet: comodissima in casa e fuori (con il bel tempo).

Wifi Striscia di luce Koogeek Wireless Smart striscia di luce LED compatibile con Apple HomeKit Google Alexa 6.6FT/2m Controllo Remoto Timer 2.4 GHz Natale (3 system)

– fino al 7/16/19

Offerte eve System

Sensore per qualità dell’aria, valvola termostatica e sensore porta finestra e presa comandata tutti basati su bluetooth. Dettagli sullo sconto Prime Day e sui prodotti li trovate su questa pagina di Macitynet

Offerte tado°

Tado è specializzata nella termoregolazione smart e da sempre ha prodotti con un software avanzato che combina dati ambientali con meteo e informazioni sul risparmio energetico.

Sono in offerta tutti i prodotti dai termostati a quelli, molto importanti per la stagione, di controllo dell’aria condizionata. Gli sconti sono fortissimi e conviene aprofittare assolutamente del Prime Day. Il controllo Climatizzazione intelligente costa normalmente 99 Euro e viene offerto a meno di 70 Euro. Non ci sono prodotti simili sul mercato direttamente compatibili con Homekit.

tado° Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ – compatibile con Amazon Alexa, l'Assistente Google e HomeKit di Apple

– fino al 16 luglio 2019

tado° Termostato Intelligente Kit di Base V3+, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Compatibile con Amazon Alexa, Apple HomeKit, Assistente Google, IFTTT

– fino al 16 luglio 2019

tado° Termostato Intelligente, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento

– fino al 16 luglio 2019

tado° Testa Termostatica Intelligente – prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento

– fino al 16 luglio 2019

tado° Testa Termostatica Intelligente – Quattro Pack, prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento

– fino al 16 luglio 2019

Tado° Testa Termostatica Intelligente Kit di Base V3+ – Gestione intelligente del riscaldamento, compatibile con Amazon Alexa, Apple HomeKit, Assistente Google, IFTTT

– fino al 16 luglio 2019



tado° Testa Termostatica Intelligente- Duo Pack, prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento

– fino al 16 luglio 2019

Offerte Netatmo

Netatmo da sempre offre decine di prodotti compatibili con Homekit a cominciare dalle telecamere intelligenti che combinano analisi delle immagini a sistemi di allarme e tutto gestibile da Homekit. Sono fortissimi gli sconti anche per l’azienda francese ora integrata dentro Legrand Bticino.

Netatmo, Valvole Termostatiche Wifi Intelligente, Modulo supplementare per il Termostato Intelligente e per il Kit di base per riscaldamento centralizzato, NAV -IT

– fino al 16 luglio 2019

Netatmo Telecamera Wifi Esterno, Luce Integrata, Sensore Di Movimento, Visione Notturna, Senza abbonamenti, NOC01-IT (Presence)

– fino al 16 luglio 2019

Netatmo Telecamera Wifi Interno, Sensore Di Movimento, Visione Notturna, Senza abbonamenti, NSC01-EU (Welcome)

– fino al 16 luglio 2019

Netatmo Starter Pack Valvole Termostatiche Wifi Intelligenti Kit di base per riscaldamento centralizzato, NVP-IT

– fino al 16 luglio 2019

Netatmo Termostato Wifi Intelligente per caldaia individuale, NTH01-IT-EC

– fino al 16 luglio 2019

Netatmo Misuratore qualità dell'aria, sensori di temperatura, umidità, rumore e CO2, NHC-IT

– fino al 16 luglio 2019



Nuki

Il sistema di controllo serratura/apertura di Nuki è perfettamente integrato in Homekit e viene venduto nel bundle che comprende un gateway Wi-Fi: grazie a questo sarà possibile gestire a distanza gli ingressi con Homekit.