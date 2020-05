Il nuovo MacBook Pro 13 si compra già su Amazon: spedito da domani

Su Amazon arriva il nuovo MacBook Pro 13 con Magic Keyboard e le spedizioni dovrebbero partire da domani. È questa la novità che emerge dalla consueta esplorazione che facciamo ogni mattina alla ricerca di novità per il mondo degli appassionati della Mela, navigando nei meandri del grande rivenditore on line.

Le macchine prenotazioni da subito hanno un assortimento maggiore di quanto siamo stati abituati a vedere in passato quando Amazon presentava solo pochi modelli e con una quantità di memoria o di spazio di disco fisso abbastanza limitati. Abbiamo infatti

In pratica ci sono tutte e quattro le configurazioni principali, dalla entry level alla top. Mancano, come sempre, le configurazioni personalizzate che Apple invece offre con il cosiddetto Build to Order. Amazon presenta anche tutti e due i colori: argento e grigio siderale

Ricordiamo che i nuovi MacBook Pro di distinguono dal modello precedente essenzialmente per i processori e per la nuova tastiera Magic Keyboard che ha ora è presente su tutta la gamma dopo che quella, criticissima con il meccanismo a farfalla, ha lasciato i lidi di Apple dopo qualche anno di sopravvivenza molto faticosa. Va segnato che i processori Core i5 di decima generazione sono presenti solo sui modelli con 16 GB di RAM; gli altri hanno un processore Core i5 di ottava generazione. Sulle macchine on 16 GB di memoria la memoria è più veloce (usano RAM LPDDR4X a 3733MHz invece che LPDDR3 a 2133MHz). I modelli con 16 GB hanno anche 4 porte Thunderbolt e non due come i modelli da 8 GB di memoria.

I prezzi di Amazon sono gli stessi di Apple ma la data di recapito a casa vostra della macchina dovrebbe essere più rapida di quella di Apple. Come accennato Amazon, salvo sorprese, riceve i MacBook Pro di nuova generazione domani, 7 maggio e presumibilmente li spedirà già la sera stessa e saranno in casa vostra già dopodomani (nella maggior parte d’Italia). Apple da Apple store on line prevede di recapitarvi le macchine nel migliore dei casi non prima di martedì, ma le configurazioni top potrebbero arrivare anche fin a venerdì 22 maggio.

Da segnalare, infine, che sussiste il meccanismo di protezione del prezzo; se Amazon, come accade non di rado, domani mettere in vendita i nuovi Mac con qualche decina di euro di sconto, sarà questo il prezzo che pagherete e non quello che vedete oggi. Ovviamente se in un improbabilissimo caso Amazon dovesse aumentare il prezzo, voi pagherete quello presentato oggi.

Click qui per accedere alla pagina con i nuovi MacBook Pro 13″ su Amazon