Il rapper Travis Scott è partner creativo PlayStation

Travis Scott e il suo marchio Cactus Jack hanno collaborato con molti brand ben noti, da Tesla a Fortnite a McDonalds, mentre oggi salgono sulla barca di Sony e si piazza come “partner creativo strategico” per PlayStation.

Cosa significa esattamente non è ben chiaro, e sarà necessario attendere qualche settimana per scoprirlo, anche se un primo video trailer è già apparso in rete. Il filmato che vi mostriamo poco più sotto era in realtà stato anticipato il mese scorso quando il rapper aveva pubblicato un’immagine del controller DualSense 5 sul suo Instagram.

Presenta anche un certo numero di persone che hanno lavorato su PlayStation 5 e include una ripresa di Travis Scott con le Nike Dunk Lows inedite con uno swoosh rovesciato elegante per abbinarsi al logo PlayStation. Scott ha rilasciato una serie di Nike a tiratura limitata e PlayStation ha una sua storia di collaborazioni Nike, quindi ha senso che anche i due brand possano incrociarsi nuovamente.

L’hype per i giochi di nuova generazione continua a crescere, ma dopo aver visto la frenesia che Travis Scott ha creato con altre collaborazioni, non sorprende che Sony voglia che sia lui a spingere la nuova console.

In un post sul blog PlayStation, ha scritto:

Non vedo l’ora di poter mostrare tutto ciò su cui Cactus Jack ha lavorato con Sony e il team PlayStation. Soprattutto, sono entusiasta di vedere come reagiranno i fan e la famiglia di PlayStation e non vedo l’ora di lanciare alcuni giochi con tutti molto presto

Per tutte le notizie su Playstation 5 il link da seguire è il seguente. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sony sono disponibili da questa pagina. Ricordiamo che sempre entro quest’anno verrà lanciata anche la nuova Xbox Series X di cui trovate tutte le notizie, especifiche tecniche e dettagli da questa pagina.