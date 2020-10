Utenti Mac trovano segnalato un malware nei driver delle stampanti HP

Alcuni utenti Mac segnalano di non essere più in grado di stampare su stampanti HP e anche di non riuscire a riprodurre brani con Amazon Music mediante l’app dedicata giacché macOS mostra un messaggio di errore che segnala la presenza di un malware nel software di stampa o di riproduzione della musica.

Possiamo confermare l’esistenza del bug che abbiamo constatato anche su un Mac mini s la beta di macOS Big Sur collegato a una stampante HP LaserJet P2015dn. Non è possibile stampare da nessuna applicazione e a nulla vale il tentativo di rimuovere e reinstallare la stampante dalla sezione “Stampanti e scanner” delle Preferenze di Sistema.

Nel nostro caso siamo riusciti ad aggirare il problema rimuovendo la stampante e aggiungendola di nuovo sistema ma anziché usare i driver HP individuati automaticamente, abbiamo usato generici driver PostScript. Per risolvere il problema potete fare lo stesso se la vostra stampante supporta il PostScript o il PCL (un linguaggio di descrizione di pagina per le stampanti di HP e altre marche).

Il messaggio di errore che appare in macOS sembra legato a XProtect, il meccanismo antimalware di serie con il sistema operativo che blocca automaticamente software ritenuti pericolosi. Da OS X 10.6.x in poi Apple ha previsto un meccanismo semplice e basilare che consente di proteggersi dai (per fortuna rari) malware scritti per attaccare il sistema operativo. File dall’aspetto innocente scaricati da internet, infatti, potrebbero contenere applicazioni pericolose o malware: i download effettuati con Safari, Mail, iChat e altri applicativi vengono analizzati per determinare se contengono applicazioni. In caso ci sia un programma eseguibile, macOS allerta l’utente e lo avvisa la prima volta che si tenta di aprire il programma. Un semplice sistema antimalware, inoltre, verifica la presenza di software malevolo grazie a un database che Cupertino aggiorna periodicamente e automaticamente.

Ed è proprio in questo database che è stata inserito (probabilmente per errore) un riferimento ai driver HP e al software di Amazon. Il problema si dovrebbe risolvere con l’update automatico delle definizioni antimalware o con qualche update specifico di macOS.