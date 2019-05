Airpods 2 con custodia di ricarica wireless scontate su Amazon

Anche le Airpods 2 con custodia di ricarica wireless vanno in sconto su Amazon: 217,55 euro. Il ribasso, come accaduto per la versione senza ricarica wireless è modesto ma va segnalato a tutti coloro che cercano questo prodotto per due differenti ragioni.

La prima è che in questo momento le Airpods 2, specie con la custodia di ricarica wireless, sono ancora oggi difficili da reperire sul mercato. Apple fa ancora infatti fatica a produrne a sufficienza e a parte alcuni rari canali ufficiali sempre bene riforniti, non le si trova per nulla sugli scaffali.

La seconda ragione è che quando le Airpods 2 con custodia di ricarica wireless si trovano in circolazione, non sono mai scontate. Vederne ribassate di una decina di euro è quindi interessante perchè segnala che c’è del movimento sul prezzo.

Ricordiamo che nei giorni scorsi abbiamo segnalato un paio di volte uno sconto sulle Airpods 2 (e in una occasione il taglio al listino era particolarmente rilevante). E ricordiamo anche che su Amazon è spesso in sconto la versione 1 delle Airpods che oscilla tra i 145 e i 155 euro. La custodia di ricarica wireless è acquistabile anche separatamente, anche questa in leggero sconto

Click qui per comprare le AirPods 2 con custodia di ricarica wireless a 217,55 euro (invece che 229 euro).