Il sistema droni Nest K250 vigilerà sulla Terra dei Fuochi

Il sistema automatizzato di droni Nest K250 vigilerà sulla Terra dei Fuochi dall’altro, grazie a una soluzione drone-in-a-box di Dronus scelta da SMA Campania per contribuire a contrastare il fenomeno dei roghi e dello smaltimento abusivo di rifiuti.

Sma Campania, la società della Regione Campania che si occupa di salvaguardare il territorio, ha scelto il sistema NEST K250, sistema brevettato aereo di drone-in-a-box, creato da Dronus, per un’attività di monitoraggio di porzioni del territorio nel quadrilatero compreso tra il litorale domitio, l’agro aversano-atellano, l’agro acerrano-nolano e vesuviano e la città di Napoli, noto come “Terra dei Fuochi”.

Grazie a questo sistema di IA automatico, e alle due telecamere – ottica e termica – NEST K250 è in grado di effettuare attività di ispezione e sicurezza con droni H24, sette giorni su sette, raccogliendo, analizzando e trasmettendo immagini e dati in tempo reale con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dei roghi e dello smaltimento abusivo di rifiuti.

Il progetto prevede l’impiego di diversi sistemi NEST K250, ognuno dei quali è formato da una base aerea e un K250, il drone vero e proprio.

L’installazione dei sistemi NEST K250 è prevista per il prossimo mese di settembre e l’avvio delle operazioni di monitoraggio sarà preceduto da un iter finalizzato a ottenere da ENAC l’autorizzazione per operazioni BVLOS, ossia operazioni che non consentono al pilota di mantenere un contatto visivo con il drone.

Le procedure seguiranno un approccio incrementale che vedrà progressivamente ridursi la necessità della presenza dell’operatore umano sul posto. Alla conclusione dell’iter il pilota si troverà in una centrale operativa collegata al sistema tramite rete internet e svolgerà funzioni di solo controllo.

