iPhone 14 Pro forse avrà angoli più arrotondati

iPhone 14 Pro potrebbe avere angoli dello chassis molto più arrotondati rispetto agli altri modelli della nuova serie in arrivo a settembre, e anche rispetto al modello precedente iPhone 13 Pro. Si tratterebbe di una scelta di Apple per uniformare meglio il design complessivo di questo terminale, con angoli dello chassis più grandi e ampi per richiamare angoli e design del blocco fotocamere posteriore.

L’ipotesi è sostenuta da Ian Zelbo, giovane designer statunitense che ha già realizzato numerosi rendering di futuri prodotti Apple, inclusi Mac Studio e Studio Display prima del lancio e anche il visore di realtà aumentata, partendo da anticipazioni, brevetti e schemi tecnici. Ed è proprio dall’osservazione e dal confronto tra anticipazioni, schemi tecnici, rendering CAD e primi stampi dei costruttori di cover che il designer nota gli angoli più arrotondati di iPhone 14 Pro.

La scelta di Apple sembra derivare dalle maggiori dimensioni e dalla forma del blocco fotocamere posteriore, un cambiamento ritenuto necessario per ospitare il nuovo sensore da 48 MP più grande del 57% rispetto ai modelli attuali da 12 MP. Mentre in iPhone 12 Pro e Pro Max gli angoli dello chassis somigliavano molto al design del blocco fotocamere sul retro, questo si è perso con l’aumento delle dimensioni del blocco fotocamere avvenuto con iPhone 13 Pro e Pro Max.

Anche con iPhone 14 Pro e Pro Max è previsto un blocco fotocamere più grande, inclusi obiettivi di maggiori dimensioni. Apple sembra così intervenire per uniformare meglio il design ed evitare incongruenze tra gli angoli di chassis, blocco fotocamere e obiettivi, divenuto più evidente nel modello iPhone 14 Pro rispetto a tutti gli altri.

Ma i cambiamenti potrebbero anche risultati necessari per la riprogettazione del display, per la prima volta senza notch, sostituito da un foro ovale al centro affiancato da un foro circolare più piccolo. Per i modelli Pro sono anche previste cornici più sottili del 20% intorno al display.

Tutto quello che è emerso finora sui terminali della serie iPhone 14 in arrivo a settembre di quest’anno è in questo approfondimento di macitynet.