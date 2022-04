DJI Mini 3 Pro senza segreti: eccolo in foto

Dji Mini 3 Pro non sembra avere più segreti e, anche se non ancora ufficialmente annunciato, è stato completamente svelato in una serie di foto. Ecco come si presenta.

Le immagini sono trapelate nei giorni scorsi, pubblicate da DealsDrone. Tra i primi dettagli che rassicurano tutti il peso: ci troviamo ancora una volta di fronte ad un drone dal peso inferiore ai 250 grammi.

Sulla base delle foto trapelate, DJI Mini 3 Pro sembra essere in grado di scattare sia in modalità orizzontale che verticale. Ciò significa che l’utente potrebbe essere in grado di registrare video aerei con DJI Mini 3 Pro in orientamento verticale, in modo da poter condividere il filmato direttamente su TikTok, Instagram o altre piattaforme di social media.

La fotocamera del DJI Mini 3 Pro presenta un’apertura f/1.7 per migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Il design è molto diverso da quello del DJI Mini 2 attuale. Non c’è, infatti, una backdoor per raggiungere la batteria. Il DJI Mini 3 Pro sembra presentare una batteria che può essere fatta scivolare completamente fuori dal drone. La batteria, in sostanza, è anche la cover posteriore del drone.

Presenti i sensori per evitare gli ostacoli, che sono rivolti in avanti, chiaramente visibili. Ci sono anche ritagli anche sul retro, che fanno pensare alla capacità del drone di evitare gli ostacoli anche da dietro.

Il drone sembra essere dotato anche di luci a LED sui bracci frontali. E’ possibile anche vedere una porta USB-C e uno slot per schede MicroSD sopra la batteria, proprio sul retro del DJI Mini 3 Pro.

Nella parte superiore del DJI Mini 3 Pro, invece, si apprezza un pulsante di accensione/spegnimento e quattro luci a LED per indicare lo stato della batteria. Presenti anche due aperture che aiuteranno a raffreddare le componenti interne, mentre nella parte inferiore del DJI Mini 3 Pro sono presenti anche sensori per evitare gli ostacoli, che certamente aiuteranno con l’atterraggio di precisione.

Le punte rosse sulle eliche sono molto simili a quelle del DJI Mavic 3; sembra che DJI si sia completamente allontanata dalle punte delle ali apprezzate sui modelli più vecchi, a favore di questo nuovo materiale. Le nuove punte aiuteranno a rendere il drone più silenzioso.

Non si ha ancora certezza sulla data di presentazione di questo drone, né del suo prezzo di listino. Ancora incerta è la presenza di un secondo modello, standard e non Pro, che DJI potrebbe affiancare a questo, che potrebbe dunque essere un modello di fascia più alta. Ad ogni modo, il drone sembra ormai pronto per essere svelato. C’è chi ha ipotizzato l’arrivo per il 28 aprile.