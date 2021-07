Il sistema sanitario tedesco sfrutterà standard open source per la cifratura dei messaggi

Una piattaforma di comunicazione open source è stata predisposta dal sistema sanitario tedesco a supporto della messaggistica instantanea tra i professionisti del settore medico-sanitario e organizzazioni in tutto il paese.

Si chiama Matrix e, spiega ZDNet, offrirà agli sviluppatori tedeschi infrastrutture, strumenti e protocolli per creare applicazioni personalizzate che permetteranno a 150.000 organizzazioni di assistenza sanitaria di scambiare in modo sicuro messaggi, dati, immagini e file.

L’intero sistema sanitario tedesco, dagli ospedali, alle cliniche, alle compagnie di assicurazioni, passerà questa sempre più importante rete di comunicazione e collaborazione, salutata come una pietra miliare nella trasformazione digitale della nazione.

Le organizzazioni che si occupano di assistenza sanitaria e professionisti vari, stanno sempre più sfruttando strumenti digitali per scambiare informazioni. In Germania, tra il 2018 e il 2020 è raddoppiato il numero di pratiche mediche scambiate usando tali servizi.

Lo switch verso strumenti digitali è stato fatto per compartimenti stagni, comportando l’assenza di interoperabilità tra diversi professionisti e organizzazioni, nonché a un fallimento del rispetto di specifici standard di sicurezza e privacy nella gestione di informazioni sensibili sui pazienti.

Questo ha portato Gematik (società per applicazioni telematiche equivalente alla nostra Sogei) a pensare a Matrix, progetto open-source pensato per consentire alle organizzazioni di assumersi le proprie responsabilità nell’uso dei loro strumenti di comunicazione. Anziché fare affidamento su applicazioni esistenti, gli sviluppatori che sfruttano Matrix possono accedere ad API HTTP open-source e kit di sviluppo software per iOS, Android e il web per sviluppare proprie chat room, sistemi di video-conferenze e strumenti di messaggistica istantanea.

Gematik ha riferito che sono già previste tra le 15 e le 20 app che faranno uso di Matrix. Tra i vantaggi di questo sistema, la migliore supervisione e gestione dei dati sensibili. Tutti i server che ospitano i servizi si trovano in Germania, nei datacenter dei vendor di hosting o in infrastrutture dedicate delle istituzioni sanitarie. Matrix prevede l’integrazione di meccanismi di comunicazione cifrati end-to-end come metodo di default per l’uso dei vari servizi, ulteriore protezione dei dati sensibili. Le prime app conformi con l’infrastruttura Matrix sono previste per il secondo trimestre del 2022.