L’app Planta rende il pollice verde anche a chi non ce l’ha

Se vi piacciono le piante ma proprio non vi riesce di curarle come vorreste, provate a vedere come va installando l’app “Planta”. Sviluppata dalla Strömming AB, offre consigli e suggerimenti per mantenere in vita le piante anche a chi non ha il pollice neppure sfumato di verde, spiegando ad esempio quando è arrivato il momento di innaffiare una pianta basandosi alla tipologia, alla sua posizione geografica, alle condizioni metereologiche attuali e alla quantità di luce che riceve se si trova al chiuso.

Basta aggiungere una pianta in proprio possesso all’app per ricevere notifiche attraverso il sistema “Promemoria Smart Care” che ricorda quando bisogna annaffiarla, concimarla, nebulizzarla, pulirla e rinvasarla. Allo stato attuale l’app conosce più di 8 milioni di piante, per le quali è in grado di fornire istruzioni passo dopo passo su come fare per prendersene cura nel migliore dei modi. E’ disponibile anche la funzione di scanner che, scattando una semplice fotografia, è in grado di identificare la maggior parte delle piante esistenti in modo da aiutare l’utente a prendersene cura correttamente.

Questo corposo elenco può essere usato anche nel senso opposto, ovvero per scoprire quali piante sono adatte alla propria casa in base alle diverse condizioni di luce delle camere, visto che alcune preferiscono l’ombra e altre invece sono amanti del sole: sfruttando l’esposimetro incorporato si può così scoprire quali piante si possono mettere anche in stanze come un bagno senza finestre. In tal senso il sistema può sfruttare anche le conoscenze dell’utente per suggerire le piante più adatte in base alla sua abilità e l’impegno che intende dedicare nella cura delle piante.

L’app include anche una sezione diario che l’utente può sfruttare per aggiungere foto e brevi testi per tenere traccia di come sta procedendo la cura delle piante, magari appuntandosi piccole scoperte che possono aiutare in futuro nella gestione e nella cura delle piante. Dal punto di vista della privacy, collega diverse informazioni all’identità dell’utente, come ad esempio le informazioni sugli acquisti e sulla posizione, oltre ai dati di contatto, sull’utilizzo e i suoi contenuti. Alcuni di questi – si legge su App Store – sono utilizzati con il preciso fine di monitornarne l’attività.

Planta è utilizzata settimanalmente da due milioni di utenti: è disponibile per iPhone e si scarica gratuitamente su App Store: è possibile estenderne le funzioni acquistando il pacchetto Premium o il pacchetto Plant Care, disponibili in abbonamento mensile, trimestrale e annuale con prezzi a partire da 8,49 euro. Nella versione attuale, la 2.4.0, pesa 43 MB, è disponibile anche in lingua italiana e per funzionare richiede iOS 13.