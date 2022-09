Il traffico web del keynote Apple ruba visitatori ai siti per adulti

L’ultimo keynote di Apple ha come sempre attirato milioni e milioni di persone, con conseguenze anche sul traffico web, compreso quello del più noto sito per adulti che diffonde regolarmente statistiche sulle tendenze del traffico e sulle sue relazioni con grandi eventi.

L’evento speciale di Apple ha – di fatto – ridotto il traffico normalmente gestito dal sito in questione. È stato monitorato sia l’interesse degli utenti Apple, sia di quelli non Apple, tenendo conto che il 97% del traffico della piattaforma arriva da smartphone (macOS e Windows contano il minimo indispensabile).

Il calo più significativo sul sito per adulti si è verificato in concomitanza della presentazione dell’Apple Watch Ultra, segnando un -7,4% rispetto a un normale mercoledì tra gli utenti Apple, e -3,4% per gli utenti Android.

Verso la fine della presentazione dei nuovi AirPods Pro, le visualizzazioni di pagina sono tornate brevemente alla normalità sui dispositivi non Apple, ma con gli annunci che riguardavano iPhone 14 il traffico è sceso nuovamente rispetto alla media.

Da notare che, sia gli utenti di dispositivi Apple, sia gli altri hanno recuperato il “ritardo”: il traffico web sul sito per adulti è aumentato al di sopra del normale subito dopo la fine dell’evento, con un picco di +5,1% per gli utenti Apple dopo i primi 20 minuti del keynote.

Altra occasione nella quale il traffico era al di sotto dei livelli normali, si è verificata durante l’eclissi solare del 21 agosto 2017; durante l’avviso sui falsi missili delle Hawaii del 2018, il traffico web nelle Hawaii è diminuito del 77% (dai dati tipici del sabato) alle 8:23, dopo l’invio dell’avviso, e aumentato del 48% rispetto ai livelli tipici alle 9:01, dopo la notifica che l’avviso era errato.