Ecco come sarà iPhone 14 Pro, dalla nuova fotocamera al prezzo

Come ogni anno appena dopo la presentazione di un iPhone si inizia a parlare già di quello successivo. È sorta di riflesso incondizionato che mette insieme speranze deluse dal modello che diventa ufficiale, rumors che derivano da fonti più o meno affidabili e le prospettive generate dalla evoluzione tecnologica del contesto in cui iPhone si colloca e che vengono trasferite di peso in forma di rumor nel nuovo iPhone in arrivo.

Vengono da qui le informazioni che abbiamo su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max di cui ci occuperemo in questo articolo. Parliamo di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e non di iPhone 14 e iPhone 14 Plus cui dedichiamo un apposito articolo, perché è probabile chele due linee possano sì avere le classiche convergenze ma anche divergenze importanti dal punto di vista dell’hardware.

In questo articolo ci focalizzeremo sulle seconde che dovrebbero essere molto superiori a quelle cui ci hanno abituato gli iPhone 11, gli iPhone 12 e iPhone 13, ma faremo cenno anche alle prime che si concentreranno essenzialmente sul design e sulla struttura.

Il nome del prossimo iPhone Pro

La prima considerazione non può che partire dal nome dell’iPhone. Al momento quello quasi unico che viene tenuto in considerazione è iPhone 14; parlando di iPhone Pro i nomi da mettersi subito in mente sono iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max intendendo i due modelli che integrano il meglio della tecnologia Apple nel campo degli smartphone.

A proposito di iPhone 13 Pro e di nomi, teoricamente Apple avrebbe anche potuto chiamarlo iPhone 12s Pro quale è nei fatti l’iPhone 13 Pro per le poche novità che ha portato con sé. Non l’ha fatto preferendo lanciare un iPhone con un numero che sfida le superstizioni di alcuni paesi del mondo (inclusi gli Stati Uniti e la Gran Bretagna) secondo i quali viene considerato sfortunato.

Visto che iPhone 14 Pro come vedremo, porterà con sé novità più importanti di quelle che iPhone 13 ha portato rispetto ad iPhone 12, è molto difficile immaginare che venga chiamato iPhone 13s Pro

Quanti iPhone 14 Pro

Sono ormai lontanissimi i tempi in cui Apple rilasciava un solo nuovo modello all’anno e altrettanto quelli in cui presentava due modelli, uno base e uno Pro (qualunque fossero i nomi di questi due modelli). Da due anni Apple come minimo quattro nuovi iPhone. Quest’anno a consuntivo potrebbe addirittura introdurne cinque se si considera anche il fatto che a maggio ha presentato iPhone SE di terza generazione.

La line up potrebbe essere modificata con la cancellazione del modello mini, non particolarmente ben accolto dal pubblico e già in situazione precaria durante tutto il 2021 poi alla fine Apple, forse per ottimizzare l’investimento, ha deciso di mantenerlo nella line up. Nel corso del 2022 però iPhone mini dovrebbe passare alla storia come un esperimento non riuscito e quindi un iPhone 13 mini non ci sarà.

La linea degli iPhone in autunno potrebbe, dunque, essere questa

iPhone SE 2022

iPhone 14

iPhone 14 Plus (un iPhone 14 con schermo da 6,7 pollici)

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Parlando di iPhone Pro i modelli saranno comunque solo due: la versione con schermo da 6,1 pollici, ovvero iPhone 14 Pro e quella da 6,7 pollici, ovvero iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro, come sarà fatto

Dal punto di vista del design non dovrebbero esserci importanti novità in iPhone 14 Pro rispetto ad iPhone 13 Pro. Del resto Apple ha cambiato nel corso della sua storia il design tre volte: con iPhone 4, con iPhone 6 e con iPhone 12. Con iPhone X e l’arrivo di Face ID c’erano state novità rispetto ad iPhone 6 solo per via del fronte tutto schermo ma il profilo generale dei modelli da iPhone 6 ad iPhone 11 era rimasto lo stesso.

Che iPhone 14 Pro non cambierà stile lo dicono gli ormai innumerevoli rendering, disegni e custodie. Questi inizi sono ritenuti attendibili perché escono direttamente dalle fabbriche degli iPhone per iniziativa di alcuni dipendenti infedeli che trafugano stampi e modelli tecnici così da permettere ai produttori di custodie di anticipare il mercato.

Quindi avremo un telefono con dorso in vetro, bordi squadrati e acciaio o alluminio a seconda dei modelli. Dietro un imponente blocco fotocamere e di fronte uno schermo segnato da Face ID (anche se qui come vedremo ci sarà qualche novità)

Attualmente il più completo confronto tra iPhone 13 e iPhone 14 è stato stilato da un filmato apparso in Cina che vedete qui sotto.

Guardando al design non mancherà però un modo di distinguere iPhone 14 Pro da iPhone 13 Pro e sarà il blocco fotocamere. Questo elemento di design era già stato fatto in maniera diversa passando da iPhone 12 Pro ad iPhone 13 Pro, più grande e prominente. L’aumento continuerà anche in iPhone 14 Pro e iPhone Pro Max che avrano una piattaforma per le lenti ancora più grande,, in particolare del 5% più grande

Il rialzo dalla superficie del dorso dovrebbe essere di 4.17mm invece che di 3.60mm; la larghezza dovrebbe essere passare da 35.01mm a 36.73mm e l’altezza da 36.24mm e 38.21mm.

L’incremento determinerà anche qualche variazione in tutto l’impianto dello chassis. Secondo le informazioni e i disegni che si trovano in giro, i bordi di iPhone 14 Pro saranno leggermente più sottili e i bordi più curvi per accogliere l’incremento delle dimensioni del blocco.

Notch addio (o quasi)

Una seconda novità di design sarà sulla parte frontale. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono al centro di uno sforzo per ridurre il notch dietro al quale si trova l’hardware necessario per il Face ID

Il cammino è partito da lontano. Già nel marzo del 2021 Ming-Chi Kuo ottimisticamente faceva sapere che i modelli di iPhone 2022 non avrebbero avuto un’intaglio nero tacca sulla parte frontale ma una sorta di foro, popolare su molti telefoni Android. Dopo quella di Kuo in merito, ci sono state altre indiscrezioni che hanno reso un po’ più chiaro il design frontale dei modelli iPhone 14 Pro. Il leaker Dylandkt ha affermato che piuttosto che un design a perforazione, il ritaglio della fotocamera sui modelli di iPhone 14 Pro sarebbe stato a forma di pillola.

La migliore descrizione ad oggi sembra essere quella di Ross Young che ha ulteriormente chiarito e ha affermato che si aspetta di vedere sia un ritaglio a forma di pillola, sia un ritaglio circolare il primo servirà per Face ID il secondo per la fotocamera.

Anche 91mobiles, dice che iPhone 14 Pro modificherà la tacca, in favore di due ritagli: uno circolare, e l’altro ovale, a forma di pillola. Quale che sia la forma scelta per il ritaglio, questo dovrebbe comunque ospitare tutti i sensori per il corretto funzionamento della tecnologia Face ID.

Tutti i render, gli schermi e le presentazioni oggi in circolazione concordano sul fatto che iPhone 14 e iPhone 14 Pro avranno proprio uno schermo con questo design. Da questo appare chiaro che non ci si deve attendere un vero addio al notch ma una sua ulteriore riduzione in dimensioni anche se con un’accelerazione più importante di quella che quest’anno ha minimizzato l’ingombro dell’intaglio su iPhone 13 rispetto ad iPhone 12.

Per altro solo iPhone 14 Pro avrà questo vantaggio: iPhone 14 “non pro” come sostengono alcune voci continuerà ad avere il tradizionale elemento nero continuo.

Insomma se state attendendo il Face ID sotto il display di cui parlano l’analista Ross Young e il giornalista Mark Gurman di Bloomberg dovrete aspettare. Del resto Barclays afferma che servirà un’architettura time-of-flight basata su laser per Face ID grazie alla quale si avrebbe l’introduzione di modifiche sostanziali all’array di fotocamere TrueDepth frontali e un unibody dell’obiettivo per una riduzione radicale o addirittura l’eliminazione dalla vista del sistema delle fotocamere frontali. Ma tutto questo non lo vedremo certo nell’edizione 2022 di iPhone, né nella sua versione Pro nella sua versione non Pro.

Scocca ed estetica di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max

Al di là di questa novità, tutti i modelli di iPhone 14, inclusi gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, dovrebbero assomigliare ad iPhone 13, proponendo dunque lo stesso design con bordi piatti, anche se qualche novità potrebbe arrivare per la scocca.

Come abbiamo detto sopra il blocco fotocamere dovrebbe essere più grande di quello attuale. Probabilmente frutto delle novità, di cui diciamo più sotto, nel campo della tecnologia della fotocamera stessa.

Insieme alla fotocamera a filo, i modelli di iPhone 14 Pro, come gli iPhone 14, potrebbero essere dotati di pulsanti del volume rotondi simili ai pulsanti dei modelli di iPhone 4 e iPhone 5 e griglie di altoparlanti e microfono ridisegnate con ritagli a rete allungata anziché singoli fori nella parte inferiore del dispositivo.

iPhone 14 Pro Max potrebbe poi avere cornici ridotte di circa il 20% spesse 1,95 invece che 2,42 mm come in iPhone 13 Pro Max. Lo scopo primario sarebbe quello di separare maggiormente il blocco di Face ID dal bordo. Non è chiara la ragione per cui solo iPhone 14 Pro Max potrebbe beneficiare di questa innovazione.

Materiali e colori

Quanto ai materiali costruttivi, i prossimi modelli di iPhone 14 Pro Apple dovrebbero avere un telaio in lega di titanio almeno secondo un rapporto degli investitori di JP Morgan Chase. Apple ha utilizzato il titanio per l’Apple Watch, ma si tratterebbe della prima volta che il materiale viene utilizzato per un iPhone. Il titanio è più resistente ai graffi, sia rispetto all’acciaio, che all’alluminio, oltre ad essere più resistente alla corrosione. Il titanio è anche più leggero dell’acciaio pur avendo la stessa resistenza.

Non si deve però dimenticare che il Titanio è più costoso dell’acciaio. Davvero, ci chiediamo, Apple può permettersi di aumentare il prezzo di una componente tutto sommato non influente dal punto di vista dell’estetica in un contesto in cui è prevedibile che molti altri materiali e componenti di iPhone 14 Pro possano costare già significativamente di più di quelli di iPhone 13 Pro?

Certo l’arrivo di nuovi colori. Oltre ai classici nero, galassia, e oro la tinta dell’anno di iPhone 14 Pro dovrebbe essere il viola. Ricordiamo che un iPhone viola c’è già stato con la linea di iPhone 12, introdotto a metà ciclo del telefono (era aprile 2020, ndr) ma nella versione Pro si tratterebbe di un finitura unica che cambierebbe tonalità in base all’incidenza della luce. La stessa cosa succede con l’iPhone Pro 13 azzurro, novità del 2022.

L’addio a Lightning?

Ancora una volta si ripropone lo stesso rumor visto in passato: Apple cancellerà Lighting da iPhone 14. Già per iPhone 13 circolavano voci di uno smartphone telefono senza porte. In realtà la voce di un addio alla classica porta marchio di fabbrica Apple quest’anno non è insistente, ma prima o poi ci si dovrà arrivare; anche per questioni legislative la porta Lightning è vicina al suo addio.

Apple per aggirare le disposizioni UE, potrebbe introdurre un iPhone portless tanto ipotizzato negli anni passati sia per questioni di uniformità ma rimangono pero le difficoltà legate a questa scelta, come quelle relative alla sincronizzazione e alla ricarica, che sarebbero molto più lente.

Alla fine quello che vedremo ma solo nel 2024, secondo quanto riferisce Ming Chi Kuo sarà una porta USB-C- Del resto questa tecnologia è già apparsa su un grande numero di prodotti Apple tra cui gli iPad Pro, iPad Air e iPad mini. Non pare che Cupertino abbia quindi particolari preclusioni in questo senso

In ogni caso ad oggi è del tutto improbabile che iPhone 14 Pro perda la porta Lightning.

Fotocamere

Tutti i modelli di iPhone 14 Pro vedranno certamente miglioramenti alla fotocamera. Anzi iPhone 14 Pro potrebbe avere le maggiori novità alla fotocamera da anni a questa parte

Fotocamera frontale con nuovo sensore

Apple Ming-Chi Kuo afferma che Apple aggiornerà il teleobiettivo di iPhone 14 Pro passando da un modulo a 6 elementi, a uno a 7 elementi. Ancora più rilevante, Kuo ritiene inoltre che i modelli di iPhone Pro 2022 saranno dotati di una fotocamera grandangolare da 48 megapixel, che rappresenterebbe un fondamentale miglioramento rispetto all’attuale fotocamera da 12 megapixel, con capacità di registrazione video 8K.

La fotocamera con il quadruplo dei pixel rispetto a quelli attuali avrebbe come conseguenza un naturale riduzione delle loro dimensioni. Presumibilmente misureranno singolarmente 1,22 µm invece che 0,68 µm che troviamo sul sensore della serie Pro di iPhone 13.

Secondo quanto riporta l’account Fishing 8 di Weibo, sarà ancora una volta un sensore Sony che, nonostante il rimpicciolimento dei pixel, pare presenterà lo stesso sistema Dual Pixel Auto Focus (DPAF) che Apple chiama “Focus Pixels” e che offre fin da iPhone 6 del 2016, garantendo la medesima capacità di registrare video in HDR in 16:9 fino a 60 fps. Questo sensore dovrebbe avere una dimensione di 1/1,3 pollici e perciò più grande del 21,2% rispetto al sensore da 1/1,65 pollici della fotocamera grandangolare degli iPhone 13 serie Pro.

Il nuovo sensore riservato ai modelli Pro (come sostiene anche il giornalista Mark Gurman) sarebbe una importantissima novità tecnica perchè Apple l’ultima volta che ha aggiornato la risoluzione massima del sensore è stato con il lancio di iPhone 6s. Anche se la risoluzione non è tutto (Apple man mano ha introdotto miglioramenti qualitativi nel campo della fotografia sfruttando altre componenti e sopratutto il processore) è però un pilastro se si pensa al telefono come fotocamera.

La fotocamera da 48 megapixel dei modelli iPhone 14 Pro sarà anche in grado di scattare foto da 12 megapixel, probabilmente attraverso un processo noto come pixel-binning, che unisce i dati da pixel più piccoli sul sensore di immagine della fotocamera in un “super-pixel” per una migliore sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione. In pratica quando ci sarà poca luce, iPhone ridurrà la risoluzione aumentando la fedeltà dello scatto.

Kuo ritiene che la funzione di registrazione video 8K consentirà ai video registrati da iPhone visualizzati su un display o TV 8K di fornire “un’esperienza utente migliore” e che questa risoluzione consentirà all’iPhone di creare video e immagini più adatti alla realtà aumentata e mista, così da essere pronti per dispositivi come il visore AR/VR che Apple ha in sviluppo per il 2022.

La tecnologia dell’obiettivo “periscopio” così da consentire uno zoom ottico fino a 10x sarebbe invece solo una speranza da coltivare per l’anno 2023, al più presto. Anche se altri concorrenti hanno già operato questa scelta, Apple sarebbe in difficoltà perchè gran parte degli elementi che danno vita a questa tecnologia è protetta da brevetti di proprietà di altre società. E si sa quanto Apple stia al momento combattendo sui banchi dei tribunali per questioni legate ai brevetti.

Fotocamera frontale

Da segnalare che la fotocamera frontale avrà anch’essa qualche novità. Secondo Ming Chi Kuo l’apertura dell’obiettivo di iPhone 14 Pro dovrebbe aumentare dagli attuali f/2.2 per arrivare fino a f/1.9, in contemporanea verrebbe abbandonata la focale fissa per adottare un sistema AF di messa a fuoco automatico. Tutto ciò renderà possibile un migliore effetto di profondità di campo nella modalità Ritratto sia per le foto che nei video.

Invece la funzione di autofocus migliorerà la qualità delle videochiamate, sia tramite la Apple FaceTime che conte altre principali piattaforme per le videochiamate e le videoconferenze.

Lo schermo sempre acceso

iPhone 14 Pro dovrebbe ereditare lo schermo di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max tanto da risultate quasi indistinguibili. Va però detto che secondo l’analista Ross Young, uno dei massimi esperti di schermi al mondo con 25 anni di esperienza nel settore, gli schermi saranno formalmente più grandi sia per effetto di un piccolissimo ritocco ai bordi che per via delle dimensioni ridotte del notch: parliamo di schermo da 6,12″ invece che 6,06″ e di 6,69″ invece che 6,68″.

La tecnologia ProMotion, resterà invece esclusiva dei modelli Pro. Una mossa che l’analista di display Ross Young attribuisce alla mancanza di disponibilità dei display e delle componenti necessarie.

La vera novità sarà in un altro dettaglio: il display sempre acceso che dovrebbe accompagnare il nuovo blocco schermo. Di quest’ultima novità software parliamo diffusamente nel nostro articolo su iOs 16 dove spieghiamo come spulciando il codice alcuni sviluppatori abbiano scoperto che Apple potrebbe introdurre in iPhone 14 la possibilità di funzionare come Apple Watch 7 che appunto ha il display sempre acceso

Questo funzionalità se arriverà, sarà certamente presente su iPhone 14 Pro e Pro Max; non è del tutto certo che apparirà anche su iPhone 14. Del resto sugli Apple Watch non è disponibile su Apple Watch SE. In aggiunta a questo potrebbe essere necessaria qualche ottimizzazione nel processore per ragioni di consumo. Visto che iPhone 14 non avrà (come diciamo sotto) il nuovo A16, è possibile che anche lo schermo sempre acceso sia legato a questo processore.

Lo stesso Ross Young spiega che per supportare meglio lo schermo sempre acceso la frequenza minima di refresh scenderà da 10Hz a solamente 1Hz. A questa frequenza bassissima corrispondono consumi di energia altrettanto bassi.

Processori e componenti

Ci sono anche numerose informazioni, quanto dettagliate e quando precise lo sapremo a suo tempo, sulle componenti interne dei nuovi iPhone. Una che certamente vedremo sarà la nuova GPU

Il processore A16

Apple continuerà infatti ad evolvere i propri chip: e quindi su iPhone 14 debutterà il chip A16 Bionic, successore dell’A15 Bionic lanciato con gli iPhone 13.

Attenendosi alla tabella di marcia di TSMC Apple A16 doveva essere realizzato con processo a 3 nanometri. Successivamente un rapporto ha segnalato possibili problemi riscontrati da Apple e TSMC nel completare il processo costruttivo a 3 nanometri. In ogni caso occorre rilevare che mentre DigiTimes indica come probabile il processo a 4 nanometri, TSMC indica il processo di costruzione con il nome N4P, ma in realtà si tratta di un ulteriore miglioramento della tecnologia a 5 nanometri.

Come abbiamo detto nel nostro articolato su iPhone 14, solo gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max integreranno il chip A16; gli iPhone 14 standard continueranno a sfruttare il chip A15 Bionic di iPhone 13. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in un tweet affermando La ragione? Gli aumenti di prezzo delle componenti, dei processi costruttivi e dei materiali di cui parliamo sotto. Lasciare il vecchio processore negli iPhone 14 e darlo solo agli iPhone 14 Pro potrebbe contribuire a mitigare il prezzo dei modelli entry level e a rendere giustificato l’aumento più importante dei modelli Pro.

Volendo dare ragione ad alcune indiscrezioni secondo le quali poi alla fine A16 non sarebbe dal punto di vista delle prestazioni superiore ad A15, si direbbe che il lancio e l’utilizzo del nuovo processore sarebbe più che altro solo una mossa di marketing finalizzata a mostrare come iPhone 14 Pro sia davvero un modello… Pro, diverso anche nella CPU dal modello “non Pro”

Non va però dimenticato che, prestazioni a parte, il nuovo A16 avrebbe lo scopo di supportare tutta una serie di funzioni che iPhone 14 Pro avrà e che non saranno disponibili in iPhone 14, dallo schermo sempre acceso al nuovo modulo fotografico.

Nuovo modem Snapdragon X65 per G5

I modelli di iPhone 14 dovrebbero utilizzare il modem Qualcomm Snapdragon X65, che è il primo sistema modem e antenna 10 Gigabit 5G al mondo per smartphone. Questa nuova componente dovrebbe anche ridurre i consumi in maniera determinante rispetto ai modelli oggi in circolazione. Resta da vedere se invece non ci sia un’accelerazione del lancio del primo modem Apple basato sulle tecnologie acquistate da Intel anche se resta ancora oggi più probabile che questi avvenga nel 2023

Memoria

Con iPhone 13 Pro, Apple ha aggiunto un nuovo livello di archiviazione da 1 TB, mentre adesso le voci suggeriscono che con l’aggiornamento di iPhone 14, Apple potrebbe aggiungere una variante da 2 TB. La fonte non è sempre accurata, quindi dovrebbe essere accolta con un certo scetticismo fino a quando non sarà supportata da un’altra fonte più affidabile. Certo è che su iPad c’è già un modello da 2 TB. Ma il prezzo è altissimo. Applicare un simile ricarico su un iPhone potrebbe portare il costo dei modelli top ad una soglia del tutto inaccettabile.

Altre novità di iPhone 14 Pro

Sul piatto ci sono anche diverse altre voci che riguardano iPhone 14 Pro e iPhone 14 in generale. Si tratta in larga parte di semplici supposizioni che riportiamo per dovere di cronaca e per il fatto che con Apple… non si sa mai

Sim virtuale

Inoltre, tra le voci apparse nelle settimane scorse c’è anche quella secondo cui non ci sarebbe alcuno slot SIM fisico, in favore di un utilizzo solo con eSIM. Se una simile soluzione potrebbe essere accettabile in alcuni mercati in altri sarebbe del tutto inapplicabile. Difficile pensare che in Italia e in Europa possa essere lanciata una versione di iPhone senza schede Sim fisiche.

Maggiore autonomia

Gli iPhone 14 e iPhone 14 Pro potrebbero offrire una migliore durata della batteria e disporre di connettività Wi-Fi 6E grazie al nuovo chip 5G. Queste le ultime indiscrezioni provenienti dalla catena di approvvigionamento, che trovate direttamente a questo indirizzo. In realtà già gli ultimi iPhone 13 hanno già una autonomia decisamente superiore agli iPhone 12. Vista l’introduzione di funzioni come lo schermo sempre acceso e un nuovo processore più capace tendenzialmente pensiamo che ogni eventuale vantaggio in fatto di risparmio della batteria finirà per essere assorbito dalle nuove funzioni.

La comunicazione via Satellite

iPhone 14 Pro dovrebbe essere il primo telefono ad avere la capacità di connettersi ad una rete satellitare. Si tratta di una funzione di emergenza di cui si parla dallo scorso anno e che si pensava che potesse debuttare con iPhone 13.

È la tecnologia conosciuta con la sigla LEO, dalle iniziali inglesi di Low Earth Orbit, satelliti in orbita bassa terrestre. In assenza di segnale e campo cellulare tradizionali, il collegamento satellitare in iPhone permetterà di inviare messaggi brevi ai contatti di emergenza senza passare tramite operatori di telefonia.

Si tratta di funzioni che dipendono da leggi e regole locali, questo significa che i messaggi brevi SOS e i report di emergenza potrebbero non risultare disponibili in tutti i paesi.

Quando arriverà iPhone 14 Pro?

Se Apple deciderà di seguire la classica tabella di lancio per il rilascio di nuovi iPhone, la line up di iPhone 14 vedrà luce nell’ultimo quarto dell’anno, e precisamente nel settembre 2022. Difficile dire se Apple rilascerà iPhone 14 Pro in contemporanea ad iPhone 14, anche per via della pandemia ancora in corso, che rallenta la produzione e l’approvvigionamento di molte componenti.

Sappiamo già da oggi che dopo il lockdown a Shenzen c’è almeno un modello di iPhone 14 in ritardo. Possibile che il lancio anche per i modelli che sono in linea con le tempistiche sia però segnato da gravi carenze in fatto di quantità di pezzi disponibili. Del resto Apple già in passato ci ha abituato a lanci cadenzati e differenziati dei prodotti con annunci contemporanei ma disponibilità non altrettanto contemporanee.

Prezzo iPhone 14 Pro

Per quanto concerto il prezzo se ci riferissimo a quanto accaduto negli anni passati deremmo dire che il listino potrebbe essere identico a quello dell’attuale iPhone 13. In realtà mai come quest’anno c’è la probabilità che iPhone 14 Pro costi di più e anche in maniera sensibile dei modelli precedenti.

Le componenti saranno intrinsecamente più costose (è il caso della fotocamera) poi c’è il problema dell’inflazione che ha colpito un po’ tutti i paesi del mondo e gli Stati Uniti in particolare. Non va poi dimenticata la crisi dei chip che perdura riducendo la disponibilità ed aumentando i prezzi. Infine c’è un significativo aumento delle materie prime; acciaio, alluminio e alcuni minerali nobili usati nella componentistica, hanno costi schizzati alle stelle assieme al prezzo dell’energia cresciuta sia per la guerra che per dinamiche legate al sistema macroeconomico. Come se tutto questo non bastasse c’è anche il valore del dollaro cresciuto tra il 5 e il 10% durante gli ultimi mesi.

A fronte di tutto questo pare oggi una pia illusione pensare che iPhone 14 Pro possa costare come iPhone 13. Di quanto possa costare in più è difficile da dire. Ma potrebbe non essere del tutto fuori quadro immaginare un aumento del 10%. Se questo fosse vero un iPhone 14 Pro potrebbe costare almeno 100 euro in più di un iPhone 13 Pro. Un iPhone 14 Pro Max nella sua configurazione top con 1 TB di memoria potrebbe facilmente superare i 2000 euro

Tutti gli articoli che parlano di iPhone 13 sono disponibili su questa pagina.