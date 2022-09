Visto ad IFA 2022, XGIMI Magic Lamp primo contatto

L’appuntamento con XGIMI ad IFA 2022 ci ha portato a toccare con mano, nonostante l’installazione a soffitto, il proiettore Magic Lamp, la terza generazione di un sistema di successo che XGIMI ha introdotto in Cina e in Giappone.

Come vi avevamo segnalato nei giorni scorsi si tratta di un prodotto 3-in-1 che integra in quella che sembrerebbe a prima vista una lampada da soffitto sia l’illuminazione che la proiezione che la riproduzione audio.

Come ci ha spiegato Tex Yang, VP Global Business di XGIMI, Magic Lamp è pensato per la camera da letto ma non starebbe male anche in altri ambienti della casa e persino in ufficio. Visto che però la potenza prevista per la probabile versione europea è di 800 Lumen sicuramente è più adatto ad ambienti semi oscurati. In più le varie modalità di visualizzazione con contorni sfumati o con finestre virtuali e pure la simulazione dell’alba o del tramonto sembrano complementarsi al meglio con le zone della casa dedicate al riposo notturno.

XGIMI ci ha mostrato un esemplare non installato per farci rendere conto direttamente del design, delle dimensioni e finiture e pure del sistema di montaggio. Come si può notare dalle immagini l’esterno del cilindro ha un foro schermato per l’obbiettivo di proiezione affiancato da una doppia superficie microforata per l’uscita dei diffusori che sfrutta la riflessione dell’audio sullo schermo di arrivo.

Sulla parte superiore abbiamo un sistema di aggancio a baionetta che va ad inserirsi su un supporto che va avvitato al soffitto e che porta l’alimentazione al proiettore stesso, alla sua lampada e al sistema audio compreso: con soli due fili abbiamo l’alimentazione per un sistema completo senza la necessità di ulteriori collegamenti.

Di assoluto interesse il fatto che la proiezione dello schermo in posizione ribassata rispetto al soffitto viene ottenuta non con una correzione trapezoidale ma con un vero e proprio spostamento fisico della lente.

Ovviamente il proiettore ha la capacità di collegarsi via Wi-Fi ad Internet o ad una sorgente diretta wireless come un Mac (via Airplay), un iPhone o uno smartphone Android ma all’interno del proiettore troviamo un sistema operativo Android completo con una memoria RAM che ci permetterà di scaricare giochi, applicazioni, aggiornamenti dei widget di XGIMI e ovviamente le app di streaming per godersi film e serie TV.

Non è stata ancora prevista l’uscita nel nostro continente ma visto l’interesse destato ad IFA sia dai presenti che dai lettori che ci hanno contattato in queste settimane la distribuzione di una versione europea non dovrebbe essere così lontana e, vista la qualità dei prodotti dell’azienda di cui abbiamo provato diversi modelli, non deluderà gli utenti che lo stanno attendendo.

Xgimi è distribuito in Italia da Attiva. Tutte le notizie e recensioni su XGIMI le trovate su macitynet a partire da questa pagina.