Presentato Apple Watch Ultra, tutto nuovo per escursionisti

Accanto ad Apple Watch 8 e al nuovo SE, Apple ha presentato anche Apple Watch 8 Pro. Si tratta di un orologio dedicato agli sportivi e agli escursionisti.

Doppio pulsante, resistente al ghiaccio e all’acqua, con schermo più grande e con due speaker per avere più volume. Ancora, due microfoni, così da avere un ottimo volume anche se si parla all’aperto e in condizione di forte vento.



Propone un’autonomia di 36 ore, che può arrivare a 60 con le giuste impostazioni di risparmio, ha due pulsanti dedicati e offre Watch faces wayfindfer con bussola customizzabile: ruotando la corona si ottiene una modalità notte dove tutti gli elementi a schermo diventano rossi.

Presenta un nuovo cinturino Alpine Loop, con aggancio in titanio dove i due strati si attaccano senza bisogno di cuciture.

L’orologio permette geolocalizzazione in qualsiasi caso, anche in ambienti in cui utilizzare il GPS è difficile. Per questo, il GPS a bordo di Apple Watch Ultra ha due frequenze, con L1 e L5 e nuovi algorimi di posizionamento.

Ancora, proporrà nuove metriche per gli allenamenti, oltre a funzionalità per calcolare automaticamente quando si arriva al traguardo, così da avere immediatamente i tempi perfetti della marcia.

Ultra è progettato per funzionare negli ambienti più estremi: dalla coma di una montagna, quindi con temperature fino a -20 gradi, ai 50 gradi e oltre dei deserti. E’ adatto anche per gli sport sottomarini, potendo resistere fino a 40 metri di profondità. C’è poi una sistema con sirena per richiamare l’attenzione delle persone fino a 100 metri di distanza, in caso ci si trovi in una situazione di pericolo.

Ultra gode anche del supporto di app terze parti, come Oceanic+, che permettono all’orologio di diventare un vero e proprio computer di bordo per le immersioni. Permette, ad esempio, di fornire a schermo informazioni sulla risaluta di un sub, indicando facilmente le pause da fare prima di continuare la risalita.

Sarà disponibile a 799 dollari nella versione GPS+Cellular in USA a partire dal 23 settembre. Sarà disponibili con tre bracciali specifici per ogni occasione: Alpine, Traile e Ocean.

in aggiornamento