Come scattare fotografie super grandangolari su iPhone senza accessori

Lo avreste mai detto? in particolari condizioni potete scattare fotografie grandangolari con iPhone anche senza accessori. Il vostro iPhone infatti, anche di quelli meno recenti, riesce a catturare fotografie normalmente impossibil da realizzare con inquadrature ottenute tramite gli obiettivi integrati.

Tutto sta nell’utilizzare la modalità Panoramica in un modo non convenzionale ma che, con determinati soggetti e in alcuni ambienti, permette di includere nell’immagine ben più di quel che si riuscirebbe a catturare perfino con l’obiettivo ultragrandangolare integrato nel telefono.

Non ci sarà quella distorsione estrema che normalmente si verifica quando si guarda il mondo attraverso una sfera di vetro, ma i risultati sono unici e irriproducibili senza lo stratagemma software di cui vi parliamo in questo articolo.

Come attivare la modalità Panoramica

Per prima cosa serve appunto attivare la modalità Panoramica: ma se non sapete come, allora fate così:

aprite l’app Fotocamera ;

; poggiate il dito sull’opzione Foto nella barra in basso e strisciatelo verso sinistra ;

nella barra in basso e strisciatelo ; l’ultima voce in fondo a destra è appunto la modalità Panoramica: fermatevici sopra.

Se avete fatto tutto giusto allora al centro dello schermo vedrete una linea orizzontale sulla cui estremità sinistra è poggiata una freccia bianca che punta verso destra. Sotto, la descrizione “Durante l’acquisizione di una panoramica, sposta iPhone in modo continuo seguendo la linea”.

Come si scatta una Panoramica

Arrivati a questo punto, di norma si impugna il telefono in verticale, si schiaccia il pulsante di scatto e lo si sposta lentamente verso destra cercando di mantenere la punta della freccia sulla linea, così da costruire una lunga fotografia che appunto ingloba una grande porzione della scena.

In qualsiasi momento è possibile interrompere l’acquisizione schiacciando nuovamente il pulsante di scatto (che nel frattempo si sarà rimpicciolito assumento una forma quadrata), oppure si può arrivare fino in fondo alla linea per catturare la panoramica alla massima estensione possibile.

Prima di avviare l’acquisizione potete anche cliccare sulla freccia per invertirne la direzione, così da realizzare una panoramica spostandosi verso sinistra quando cen’è bisogno.

Come scattare foto super grandangolari

Se tuttavia orientate il telefono in orizzontale, allora la linea che dicevamo prima diventerà verticale e a quel punto potrete realizzare delle fotografie panoramiche inusuali, andando di fatto a catturare l’intera scena che si svolge verso l’alto (o verso il basso).

Nelle immagini che alleghiamo come esempio potete vedere il tronco di un albero fotografato con la fotocamera principale di iPhone 12 Pro (ci abbiamo aggiunto in post-produzione la sagoma di una persona per dare un’idea di come apparirebbe se quella fosse una foto ritratto) e lo stesso albero fotografato tramite Panoramica in verticale, in cui uno stesso ritratto godrebbe di un ambientazione molto più ampia.

È evidente che questo sistema permette quindi di immortalare scene che richiederebbero di trovarsi molto più distanti e, dove non è possibile allontanarsi (magari perché c’è un muro o una folla dietro di voi), praticamente impossibili da ottenere in altro modo.

Come dicevamo ricorda in parte le immagini che si acquisiscono con obiettivi Fish Eye, perché sono gli unici appunto a spingersi oltre l’inquadratura normalmente offerta da un obiettivo ultra-grandangolare, ma senza un esagerato effetto “occhio di pesce”.

In definitiva questa particolare modalità fotografica dà il meglio di sé con soggetti che si sviluppano in verticale come statue, palazzi e alberi, e allo stesso modo offre un punto di vista inusuale per fotografie ritratto in cui l’ambiente è parte integrante della scena.

