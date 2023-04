Adobe Lightroom con denoise basato sull’IA e altre novità

Adobe ha aggiornato Lightroom integrando diverse novità nel software che offre la potenza di elaborazione di Lightroom Classic e Adobe Camera Raw, in un singolo pacchetto di facile utilizzo.

L’aggiornamento della versione desktop aprile 2023 offre il denoise basato su IA che consente di ridurre il disturbo nelle foto RAW, funzione che promette di migliorare la qualità delle foto preservando la nitidezza dei dettagli e rimuovendo il disturbo, opzione che sarà particolarmente utile per le foto scattate in luoghi con scarsa luminosità.

Altra novità che sfrutta l’IA offerta nella versione dersktop è la mascheratura in Persone che ora può generare automaticamente maschere di abbigliamento e barbe; anche Curve può essere modificato come parte di una maschera. Si può chiedere a Lightroom di scurire la barba di un soggetto ma anche di sbiancare i denti o scurire le sopracciglia, cambiare il colore di una maglietta, migliorare la barba, inestetismi della pelle, ecc.

Ora è possibile estrarre ed esportare fotogrammi fissi da un video in Lightroom. Inoltre sono presenti miglioramenti come Taglio, Impostazioni automatiche, Bianco e nero e altre funzioni durante la modifica dei video.

È possibile applicare rapidamente i predefiniti adattivi per apportare modifiche ricercate con un solo clic per ritratti, paesaggi e altro; non manca il supporto per nuove fotocamere e obiettivi.

Come sempre Lightroom permette di lavorare direttamente su dispositivi diversi. Gli strumenti di modifica e gestione offerti sono simili a quelli che si usi sul dispositivo mobile, sul computer desktop e su Web.

Lightroom è disponibile nel piano fotografia di Adobe a partire da 12,19 € al mese IVA inclusa (il prezzo include Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop su desktop e iPad e 20 GB di archiviazione cloud).

A marzo Adobe ha presentato la AI generativa Firefly per Photoshop e suite Creative.