Google Bard vuole cambiare registro linguistico

Google ha recentemente rilasciato il suo “servizio sperimentale di intelligenza artificiale conversazionale” chiamato Bard, ma non ha stupito più di tanto, considerando che gli utenti hanno trovato le risposte meno dettagliate rispetto a quelle offerte da ChatGPT di OpenAI e Bing Chat di Microsoft, entrambi alimentati da GPT-4 di OpenAI. Tuttavia, il CEO di Google, Sundar Pichai, ha confermato che Bard passerà presto dal suo attuale modello basato su LaMDA a set di dati più ampi di PaLM nei prossimi giorni.

Pichai ha spiegato che Google addestra i suoi modelli di linguaggio con un gran numero di parametri. Mentre LaMDA è stato addestrato con 137 miliardi di parametri, PaLM dovrebbe essere addestrato con circa 540 miliardi di parametri. Questo spiega perché Google sta gradualmente trasferendo Bard a PaLM, con il suo dataset più ampio e risposte più varie.

Pichai afferma di non essere preoccupato per la velocità con cui l’AI di Google si sviluppa rispetto ai suoi concorrenti. Quando Bard è stato presentato per la prima volta a febbraio, ha riconosciuto che la sua dipendenza da LaMDA gli conferiva una scala inferiore, ma ha affermato che avere meno potenza di calcolo è un vantaggio, poiché offre a più utenti la possibilità di provarlo e fornire feedback. Pichai ha anche assicurato che Google condurrà la propria analisi sulla sicurezza e sulla qualità di Bard.

A tal fine, Pichai ha espresso che Google non vuole rilasciare un “modello più capace prima di poter gestirlo al meglio”:

Siamo tutti in fasi molto, molto iniziali. Avremo modelli ancora più capaci da inserire nel tempo. Ma non voglio che sia solo chi arriva prima, ma è molto importante per noi farlo bene

Le parole di Pichai sembrano in linea con una lettera aperta firmata da oltre 1.800 persone, tra cui leader tecnologici e ricercatori di intelligenza artificiale, con la quale hanno chiesto una pausa minima di sei mesi nello sviluppo della tecnologia AI per poterla regolare al meglio.

Pichai concorda sulla necessità di linee guida, ma pensa che ciò possa essere fatto efficacemente solo coinvolgendo il governo.

