In arrivo il nuovo hub Homekit Xiaomi Aqara M2 con interruttori e sensori Zigbee 3.0

In queste ore Aqara, ennesimo brand che opera sotto l’ala di Xiaomi ha svelato il suo nuovo (ed atteso) Hub Homekit M2 basasto su Zigbee 3.0 ed in grado di gestire più del triplo delle periferiche del modello precendente (recensito su queste pagina di macitynet): ora si possono gestire fino a 100 periferiche invece di 300.

A bordo ha una doppia antenna che gli permette di gestire al meglio la comunicazione anche su Wi-Fi 2.4 GHz e dispone sia una radio Bluetooth che di una connessione di rete attraverso un porta Ethernet.

Non mancano le periferiche che dovrebbero arrivare con una versione europea dell’Hub e molte di queste direttamente compatibili Homekit: in tutto è previsto il lancio di 10 nuovi prodotti con Zigbee 3.0 entro la metà di Agosto 2019 nei negozi cinesi.

Ecco i 10 dispositivi: Aqara Gateway M2, Aqara Human Body Sensor T1, Aqara Door and Window Sensor T1, Aqara Temperature and Humidity Sensor T1, Aqara Smart Wall Switch T1, Aqara Water Immersion Sensor T1, Aqara Light Sensor T1, Aqara Wireless Switch T1, Aqara smart socket T1, e Aqara wireless switch T1 (montaggio a muro).

Aqara T1 interruttori, sensori e smart plug: si tratta delle nuove versioni dei suoi interruttori che utilizzano Zigbee 3.0 e che saranno disponibili in versione singola/doppia e tripla: fino a 3 interruttori in unica placca. Saranno interruttori con alimentazione e non wireless a batteria disponibili anche con l’allacciamento al neutro per rispettare le normative di sicurezza più stringenti.

In particolare è da rimarcare il nuovo sensore luminoso intelligente T1: avrà la capacità di misurare la luce in funzione della distanza dal sensore approssimando al meglio la sensibilità dell’occhio umano. Sarà magnetico per essere collocato su una superificie metallica o un supporto adatto. Impermeabile con protocollo IPX3 per resistere a schizzi d’acqua.

E’ da notare che i nuovi dispositivi T1 saranno compatibili con la versione precedente dell’Hub Aqara ma non con i gateway Xiaomi.

Oltre a quelli menzionati ci sarà la compatibilità del nuovo gateway M2 con:

Aqara S2 Pro Door Lock, una serratura smart concepita per i paesi asiatici, dovrebbe essere disponibile in una nuova versione con supporto Homekit . Il modello attualmente in commercio non sarà aggiornato a Homekit.

Lampade Opple e interruttori da muro: i modelli saranno disponibili con Zigbee 3.0 per collegarsi al router e da questo esposti su Homekit. Ci saranno lampada da soffitto a forma quadrata o rotonda.

Controller smart per tende B1 : il modello già esistente sarà in grado di funzionare sia con prima versione dell'Hub sia con M2 e sarà esposto su Homekit.

Videocamera Aqara G2H: la versione attuale non sarà aggiornata ad homekit mentre si aspetta un nuovo rilascio di un modello aggiornato con il supporto alla domotica di Apple.

Non sono al momento disponibili i prezzi definitivi.