Apple Store Education fuori servizio, attese le promozioni Apple Back to School 2019

Le nuove promozioni e gli sconti Apple Back to School 2019 potrebbero arrivare entro la giornata di oggi: naturalmente Cupertino non anticipa le novità in arrivo, ma nel momento in cui scriviamo il negozio Apple Store Education online risulta momentaneamente fuori servizio, lavori in corso che lasciano presupporre l’arrivo di novità.

Il negozio online Apple Store Education, riservato a studenti e insegnanti, risulta non raggiungibile in tutto il mondo, Italia inclusa. Potrebbe anche trattarsi di un intervento di manutenzione ordinaria, in ogni caso in questo periodo dell’anno tradizionalmente Cupertino introduce le nuove offerte per il mondo scolastico.

Così sia le tempistiche dell’intervento sui server, che quelle seguite da Apple ogni anno sembrano combaciare, puntando all’arrivo della nuova campagna Apple Back to School 2019. In passato Cupertino, oltre al consueto sconto per studenti e docenti su hardware e dispositivi, includeva carte regalo di importo variabile crescente, proporzionato al prezzo del computer o dispositivo acquistato.

Più recentemente invece le campagne propongono in regalo auricolari e cuffie Beats, anche in questo caso con modelli più costosi, man mano che cresce il prezzo del computer o dispositivo acquistato.

Lo scorso anno acquistando MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, iMac Pro e anche Mac Pro si ricevevano in regalo le cuffie Beats Solo3 Wireless del valore di 300 euro. Invece chi acquistava un iPad Pro riceveva in regalo gli auricolari Powerbeats 3 Wireless.

È probabile che Cupertino introduca una nuova promozione Apple Back to Scholl 2019 simile a quella dell’anno scorso, anche se alcuni sperano in novità e sconti più sostanziosi. Macitynet tornerà sull’argomento non appena ci saranno novità.