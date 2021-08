In corso attacchi di forza bruta verso NAS Synology

Da alcuni giorni diversi utenti dei prodotti Synology evidenziano tentativi di connessione esterni sui propri NAS, provenienti da tutto il mondo. Cybercriimali stanno provando a collegarsi al DSM, il sistema operativo del produttore. Testimonianze specifiche si si possono trovare su Reddit (qui e qui) e anche su Twitter.

Synology ha confermato l’ondata di attacchi in corso. I ricercatori del team PSIRT (team di risposta agli incidenti di sicurezza del prodotto) dell’azienda riferisco di una una botnet della famiglia StealthWorker .

Gli attacchi non sfrutta alcuna vulnerabilità software ma, come accennato, sfruttano la semplice forza bruta, utilizzando l’approccio della prova e dell’errore con la speranza, alla fine, di indovinare la password per ottenere l’accesso come amministratore. La stategia in questione prevede l’uso di dizionari, partendo da password note e comuni, come le password rubate disponibili online, provando e riprovando fino a trovare una corrispondenza.

Riuscendo a portare a termine l’attacco si installa un payload dannoso e probabilment un ransomware (un malware che cifra i dati chiedendo successivamente un riscatto per lo sblocco). Dai dispositivi infetti è inoltr epossibile lanciare attacchi aggiuntivi su altri dispositivi basati su Linux.

Il produttore sta lavorando per bloccare i server di comando e controllo (C&C) responsabili del malware e avvisare gli utenti potenzialmente interessati. Al momento Synology consiglia di abilitare il blocco automatico (per bloccare un indirizzo IP dopo un numero predefinito di tentativi di accesso) e la protezione dell’account, suggerendo inoltre fortemente di impostare l’autenticazione a più fattori. L’autenticazione a più fattori fornisce ulteriore sicurezza per l’account DSM. Per DSM 7.0 e versioni successive basta andare su Opzioni > Personale > Account > Autenticazione a 2 fattori; per DSM 6.2 e precedenti: andare su Opzioni > Personale > Account, spuntare Abilita verifica in due passaggi.

Sta diventando sempre più complicato difendersi dai ransomware: esistono persino piattaforme RaaS (Ransomware-as-a-Service) su cloud che consentono quasi a chiunque di utilizzare strumenti ransomware, con il conseguente aumento di incidenti informatici provocati da minacce di questo tipo (vedi recente attacco hacker che sta mettendo in seria difficoltà tutti i servizi informatici della regione Lazio).

Per tutte le notizie sulla sicurezza informatica vi rimandiamo a questa sezione di macitynet.