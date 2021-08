Apple AirPower appare per la prima volta in funzione in video

Fotografie e materiali di marketing se ne sono visti, ma il prodotto finale non è mai arrivato: quello che è considerato uno dei più famosi recenti fallimenti di Apple, la base di ricarica AirPower è mostrato per la prima volta in funzione in un brevissimo video pubblicato dal collezionista Giulio Zompetti.

È quasi impossibile che il dispositivo sia sfuggito dai super segreti e blindati laboratori di ricerca e sviluppo della multinazionale di Cupertino. Con ogni probabilità il prototipo è stato fortunosamente recuperato attraverso le maglie decisamente più ampie e larghe della sterminata catena di fornitura Apple, la stessa alla quale dobbiamo buona parte delle anticipazioni e delle anteprime sui futuri prodotti marchiati mela morsicata.

Per gli appassionati Apple questo brevissimo video di AirPower è una chicca assoluta, questo perché per la prima volta AirPower in funzione mostra una spettacolare animazione di un iPhone in 3D sullo schermo dello smartphone non appena viene appoggiato sulla superficie di ricarica. Animazioni simili erano state preparate da Apple anche per l’inizio ricarica di Apple Watch e AirPods, ma finora nessuno le aveva mai viste: ora grazie a Giulio Zompetti almeno abbiamo la possibilità di ammirare quella dedicata a iPhone.

Ma non è ancora detta l’ultima: Apple è sempre al lavoro per migliorare i suoi prodotti e tecnologie: sembra che stia sperimentando la ricarica a distanza e che nel frattempo stia studiando una base di ricarica proprio in stile AirPower. Chissà che un giorno Apple sorprenda ancora tutti e annunci AirPower o una base di ricarica simile.

I lettori interessati in AirPower trovano in questo articolo lo smontaggio di un prototipo e le ragioni per cui Apple non lo ha mai venduto e ha deciso, per ora, di terminare almeno in via ufficiale il progetto.

