In iOS 14 arriveranno widget per la Home e più opzioni per gli sfondi

In iOS 14 Apple avrebbe deciso di suddividere le immagini proposte nelle impostazioni relative agli Sfondi per “Collections” (Raccolte), proponendo nuovi sfondi dinamici, oltre a dei widget per la schermata Home.

È quanto si evince dall’ennesima nuova indiscrezione su iOS 14, release di iOS che dovrebbe essere presentata in anteprima in occasione della WWDC di giugno.

Le ultime indiscrezioni arrivano dall’utente DongleBookPro su Twitter e mostrano presunte schermate della sezione impostazioni Sfondi di iOS 14. Se quanto riportato è vero, le immagini di default per gli sfondi saranno divise in Categorie anziché mostrare un elenco come ora. Dalle schermate allegate al tweet sembra di capire che Apple proporrà tra le opzioni per gli sfondi anche le raccolte di iOS 13, e i classici sfondi Statici. Tra le opzioni previste, la possibilità di scegliere la modalità di visualizzazione di uno sfondo: dinamico, colore pieno o gradiente.

Il sito 9to5Mac riferisce di raccolte divise per categorie che includono: “Classic Stripes”, “Earth & Moon” e “Flowers”. L’opzione “Home Screen Appearance” dovrebbe essere simile a quella già vista nell’app Watch che consente di cambiare l’aspetto dei quadranti; da qui dovrebbe essere possibile impostare uno sfondo dinamico smart per la home screen, scegliendo tra varianti con colori piatti, offuscati e dark dell’attuale sfondo. Queste impostazioni potrebbero avere a che fare con una funzionalità denominata internamente “Avocado” e che riguarda l’app Springboard che controlla la schermata Home.

Indiscrezioni riferiscono che Apple starebbe lavorando a funzionalità che consentiranno di avere veri widget sulla homescreen di iPhone e iPad, elementi che sarà possibile spostare alla stregua delle icone delle app. La funzione non è del tutto completa e non è detto che verrà presentata con la versione definitiva di iOS 14. Tenendo questa funzionalità in mente, avrebbe ancora più senso la possibilità di impostare uno sfondo per la schermata di blocco e una schermata “flat” oppure “offuscata” per la home screen, questi ultime opzioni che consentirebbero di rendere meno confusionari l’aspetto di eventuali widget sulla Home screen.