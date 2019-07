Da Elago il supporto che trasforma Apple Watch in iPod

E’ inutile, il fascino di alcuni dispositivi Apple è intramontabile, come ad esempio quello relativo al classico iPod. Nonostante sia concettualmente datato, tanto che ad oggi potrebbe sembrare quasi anacronistico, c’è chi ha pensato di restituirgli nuova vita, trasformandolo in una dock per Apple Watch. E’ la nuova stand W6 di Elago, produttore noto per i supporti Apple Watch, che ospitano il dispositivo indossabile all’interno di repliche di vecchie glorie Apple.

Dopo lo stand a forma di Macintosh o Game Boy, l’azienda è tornata alla carica con il suo ultimo prodotto, il W6 Stand, progettato per sembrare un iPod Classic. Il supporto W6 funziona con tutti i modelli Apple Watch ed è compatibile con la modalità comodino.

L’accessorio è realizzato in silicone antigraffio che protegge l’ Apple Watch quando è agganciato all’interno del supporto. Per utilizzarlo, gli utenti dovranno semplicemente piazzare il disco di ricarica induttivo Apple Watch nel ritaglio del supporto, facendo poi scorrere in sede Apple Watch, proprio in corrispondenza dell’apertura del “display” dell’iPod.

Elago W6 è disponibile in due diverse colorazioni, bianco e nero e si affianca ai dock a forma di Mac e Game Boy già in commercio da tempo. Peraltro, si tratta di stand particolarmente economici, che solitamente costano poco dai 10 ai 14 euro.

Stand W6 di Elago è gia disponibile su Amazon in Italia al prezzo di 13,99 Euro per la versione bianca. Ricordiamo che a differenza dei modelli precedenti compatibili con le misure da 38 e 42 di Apple Watch serie 1, 2 e 3, W6 è compatibile anche con i modelli serie 4 da 40 e 44.