Tornano, con sconto, le AirPods 2 su Amazon: 169,99€

Tornano disponibili per l’ordine gli AirPods 2 e con essi torna anche lo su sconto: 169,99 € invece che 179,99€ Il ribasso non quello quello applicato qualche settimana fa (durato pochissimo), ma rappresenta comunque una eccellente occasione per portarsi a casa il nuovo modello degli auricolari della Mela

Non vi diremo in questo contesto della difficoltà che ancora oggi si deve affrontare per trovare questi auricolari sul mercato. Sono infatti ancora abbastanza rari come dimostra anche il fatto che la stessa Amazon non le ha sempre disponibili. Ovviamente anche gli sconti sono rari e non si trovano praticamente da nessuna parte (salvo presso alcuni rivenditori che replicano pedissequamente le offerte Amazon ma senza offrire le stesse condizioni di vendita e restituzione).

Rcordiamo che le novità principali rispetto alle AirPods 1 (ormai quasi scomparse dal mercato e che quando si trovano sono vendute comunque ad un prezzo più alto del prezzo Amazon) sono controllo Hey Siri un tempo di chiamata leggermente più lungo, minor latenza.

Unica avvertenza: le AirPods 2 a 169,99 euro sono in spedizione il 12 luglio. In passato quando questo Amazon ha messo in vendita un prodotto co una data di consegna precisa, questa è stat rispettata. Il consiglio è quindi di comprare sapendo che questo sarà il prezzo garantito quando dovessero essere rese disponibili, indipendentemente dal fatto che una volta a magazzino il prezzo dovesse aumentare.

