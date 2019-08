In prova la borsa Inateck per notebook 13 pollici: bella, spaziosa e resistente

Così come quando si acquista un iPhone si pensa subito alla cover protettiva, anche quando si acquista un Macbook, o un notebook in generale, si pensa subito ad una custodia. Non solo per proteggere il dispositivo, ma anche per facilitarne il trasporto. Oggi mettiamo alla prova la borsa Inateck per notebook da 13 pollici.

Inateck è ben noto nel panorama delle borse e custodie in feltro, e anche quella in prova non fa eccezione. Ha dimensioni esterne pari a 34.5 x 25.5 x 4 cm, mentre le dimensioni interne sono pari a 33 x 24 x 2 cm. Questo vuol dire che risulta perfettamente compatibile con dispositivi che hanno display di massimo 13,3 pollici. A titolo esemplificativo, la borsa è ideale per i Macbook Air (A1369/A1406/A1466/A1496/A1181) e anche nuovo MacBook Air 2018 che abbiamo utilizzato durante la prova, o MacBook Pro 2012-2015 (modelli A1425/A1437/A1502), MacBook Pro 2016/2017/2018 (A1706/A1708/A1989), ma anche iPad Pro 12.9 pollici. Naturalmente, la borsa è compatibile anche con notebook Windows con dimensioni analoghe, come ad esempio i laptop Surface.

La borsa propone, oltre all’alloggiamento per il notebook vero e proprio, anche due tasche frontali, e una più lunga sul posteriore. Nel complesso ha un design davvero originale, simile ad una borsa vintage, ma dotata di un minimalismo moderno, davvero interessante e bella alla vista.

Quanto alle due tasche frontali risultano assolutamente utili per potervi alloggiare il carica batteria ed eventuali cavi, ma sono capienti abbastanza per un qualsiasi smartphone o per un e-reader di piccole dimensioni. Purtroppo alloggiano a fatica un iPad mini, dovendo tirare un po’ troppo energicamente la linguetta superiore. Se il tablet ha poi una custodia è ancora possibile inserirlo nella tasca, ma chiuderla.

Fortunatamente è presente sul retro della borsa più grande, con cerniera, in grado di contenere l’iPad mini, un Kindle o altri oggetti, come ad esempio la propria agenda. Nel complesso, dunque, lo spazio non manca di certo, e nelle tasche frontali è possibile anche inserire accessori, come un mouse ad esempio. Bella, comoda e spaziosa dunque.

A differenza delle sleeve, la borsa Inateck in prova è dotata di un manico, realizzato in pelle PU , ben rifinito, piuttosto solido e robusto. All’interno, invece, delle imbottiture di panno morbido, che garantiscono la massima sicurezza per evitare di graffiare il laptop. La borsa gode anche di un’apertura a doppia zip, facile da aprire, scorrevole e comoda per l’apertura e chiusura. Purtroppo, assente la tracolla.

Il rapporto qualità prezzo è davvero buono. La borsa è, in definitiva, molto bella alla vista, dal look classico, ma minimale e dunque moderna. Solide le cuciture, ben rifinite, sarà certamente un compagno ideale per trasportare e custodire il vostro notebook. La presenza di tre tasche, poi, assicura di poter trasportare con sé accessori, cavi e anche altri dispositivi, come tablet, e-reader, dischi esterni e altro ancora.

PRO

Esteticamente valida

Interno in panno morbido anti graffio

Solida e robusta

Tasche e tanto spazio

CONTRO

Manca la tracolla

PREZZO AL PUBBLICO

Costa 18,99 euro su Amazon e si acquista direttamente da qui.