In scadenza il programma di riparazione Apple per le tastiere dei MacBook Pro 2016

Apple ha da tempo attivato un programma di riparazione gratuito per le tastiere di vari modelli di MacBook, MacBook Air e MacBook Pro che possono presentare uno o più problemi: ripetizione imprevista di lettere o caratteri, mancata visualizzazione di lettere o caratteri, tasti “appiccicosi” o che non rispondono in modo coerente.

Tra i modelli idonei per i quali è possibile ricevere assistenza gratuita ci sono i MacBook Pro 2016 e i MacBook Retina 12″ inizio 2016. Dal momento che il programma in questione copre i modelli MacBook, MacBook Air e MacBook Pro idonei per 4 anni dalla prima vendita al dettaglio dell’unità, se avete una di queste macchine con un problema alla tastiera, sarà bene portare il computer in un Centro Assistenza Autorizzato per effettuare gratuitamente la riparazione della tastiera con meccanismo a farfalla di seconda generazione. I MacBook Pro 2016 sono stati presentati i 27 ottobre del 2016 e quindi quest’anno è l’ultimo entro il quale è ancora possibile ottenere assistenza in garanzia per la tastiera.

Ricordiamo che la tastiera sostitutiva è garantita per 90 giorni; passato il periodo previsto dal programma, effettuare questo tipo di sostituzione è molto costoso giacché bisogna sostituire completamente il top case superiore comprensivo di vari elementi che rendono decisamente cara la riparazione fuori garanzia. Se avete un Mac di questo tipo per il quale la tastiera è stata riparata a pagamento, è possibile contattare Apple per chiedere un rimborso.

