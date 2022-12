In un brevetto di Apple, un MacBook con tastiera camaleontica

Dal Patent & Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple nel quale si fa riferimento a tastiere sulle quali è possibile mostrare su ogni singolo tasto glifi illuminabili, selettivamente visibili o invisibili all’occhio umano, in base all’attività svolta.

I tasti in questione sono in parte realizzati con materiale come l’alluminio che offrirebbe vari vantaggi rispetto alla plastica.

A riferire del brevetto è il sito PatentlyApple spiegando che nella documentazione di Cupertino si spiega che nei tasti sono spesso presenti legende o glifi che consentono di identificare varie funzioni. Per migliorare la facilità d’uso delle tastiere in condizioni di scarsa illuminazione, molte tastiere sono retroilluminate ma spesso i tasti di queste sono di plastica o altri materiali economici; i tasti sono sottili, con glifi verniciati o rivestiti con una pittura coprente, scelta che comporta una bassa durabilità dei glifi, serigrafie che si cancellano per via dei ripetuti contatti delle dita sui tasti, in particolare con mani unte o sporche. La plastica è inoltre un materiale che tende a offrire una sensazione di qualità inferiore, anche in termini di “timbrica” (il suono riprodotto durante la battitura), rispetto ad altri materiali.

Il brevetto di Apple è legato al meccanismo dei tasti, con elementi che tengono conto della superficie superiore, superfice inferior; è presente una matrice con microperforazioni tra superficie superiore e inferiore dei tasti, euna matrice di LED attaccati alla superficie inferiore, e ogni singola luce della matrice di pixel può illuminare la rispettiva area perforata. Apple ha previsto una base di appoggio collocata tra i copritasti e la matrice di LED e uno switch per rilevare i movimenti dei tasti dalla base di appoggio.

Nel brevetto si evidenzia la possibilità di usare come luce per i tasti degli array di LED che sembrano essere display con pixel micro-LED o OLED. Le micro-perforazioni sui tasti corrisponderebbero ai pixel dei display sottostanti ai tasti, e in questo modo potrebbe essere possibile generare glifi modificabili in base alle necessità del momento, con differenti forme, lettere, colori, simboli, animazioni, layout linguistici e così via.

Usando il sistema brevettato da Apple potrebbe essere possibile disporre al volo di tastiere QWERTY e qualsiasi altro layout e standard desiderato, con differenti tipologie di simboli e glifi.

Nel brevetto si fa riferimento anche alla possibilità di mostrare animazioni, video o altre informazioni cangianti in singoli tasti o gruppi di tasti.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.