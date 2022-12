Iliad è la migliore rete in Italia per disponibilità di segnale

Opensignal ha assegnato il premio “Availability award” a iliad Italia, che così supera Tim, Vodafone e Wind Tre in questa classifica. La società indipendente, nota per la valutazione dell’esperienza degli utenti di telefonia mobile, ha analizzato la disponibilità della connessione a cui hanno accesso gli utenti delle principali reti mobili in Italia e la quantità di tempo che gli utenti hanno trascorso connessi a un segnale 3G/4G/4G+/5G, che fa della rete iliad la prima in Italia per disponibilità di segnale.

Questo premio è un ulteriore riconoscimento del costante impegno e delle risorse che l’operatore sta investendo in Italia per l’espansione della rete proprietaria. Una rete mobile che – come annunciato recentemente – oltre a garantire una copertura superiore al 99% della popolazione italiana con la connettività 4G/4G+, raggiunge ora più di 3.000 città con la tecnologia 5G. Qui la pagina con ulteriori informazioni sulla copertura di rete iliad.

In questo articolo riportiamo alcuni grafici dal Rapporto sull’esperienza di rete mobile novembre 2022, basato sull’analisi indipendente di misurazioni mobili registrate nel periodo 1 luglio – 28 settembre di Opensignal: secondo iliad è proprio grazie alla sua rete, e agli investimenti con cui è stata realizzata, che l’operatore può vantare un tasso di soddisfazione dei suoi utenti superiore al 97%.

Il dato proviene da una indagine Ipsos svolta dal 5 all’8 gennaio 2022 con metodo CAWI, su un campione nazionale di 3001 utenti dei principali operatori di telefonia mobile. Il comunicato conclude segnalando la crescita record dell’azienda e dei suoi 18 trimestri consecutivi di primato in Italia per crescita netta di utenti.

Ricordiamo che Per Natale iliad lancia una serie di promozioni speciali online e nei negozi, estende Flash 120 e regala il panettone senza costi lievitati: ne abbiamo parlato qui.

