In vacanza tranquilli con lo sconto Black Friday sul GPS per animali Tractive

Se avete paura di perdere il vostro animale domestico, lasciarlo a casa da solo, se avete un casa molto grande o un giardino aperto, ecco l’occasione per diurne la preoccupazione: grazie al Black Friday trovate lo sconto su Tractive, un GPS per cani e gatti che Amazon offre oggi ribassato del 40% a solo 29,99 €, il minimo storico.

Macitynet ha già recensito questo accessorio: nel nostro articolo vi diciamo tutto quel che dovete sapere e il nostro giudizio finale (positivo) su questo prodotto. Ma se volete la sintesi basta sapere che si tratta di un tracker GPS con connessione su rete cellulare. Grazie a queste due tecnologie il dispositivo indossato dal vostro cane o gatto segnalerà con precisione su un’apposita App, ovunque ci sia comunicazione su rete GSM, la posizione dell’animale.

È bene precisare subito che non stiamo parlando di un sistema simile ad Airtag che funziona solo quando è in prossimità di un iPhone, ma di un dispositivo capace di operare in totale indipendenza ovunque ci sia visibilità di un satellite GPS (praticamente ovunque ci sia cielo moderatamente libero) e segnale di rete telefonica cellulare. Da una parte il GPS leggerà le coordinate del tracker, dall’altra manderà alla rete telefonica il dato che verrà ricevuto da una apposita applicazione grazie alla quale sarà possibile capire dove il vostro “amico” a quattro zampe è in quel momento.

Il sistema permette di avere funzioni avanzate come le posizioni più frequenti dell’animale o tracciare un recinto virtuale e una zona sicura, ricevendo un avviso solo quando si allontana troppo da esse. Tractive ha anche connettività Bluetooth e Wifi; questo gli consente di risparmiare energia quando non è necessario il collegamento dati su cellulare e di impostare modalità come il “guinzaglio virtuale”; quando il tracker si allontana troppo dal telefono cui è collegato via Bluetooth il cellulare vi avverte.

La scheda SIM è integrata nel Tractive ma è richiesto un abbonamento che si attiva mediante l’app. Maggiori informazioni sulle tipologie di abbonamento le trovate qui. Avete anche la possibilità di provarlo gratis per capire se fa al caso vostro.

Tractive oggi lo trovate in sconto nella versione per cane e gatto con uno sconto del 40%, lo pagate quindi solo 29,99 euro invece che 49,99 euro. È il prezzo più basso che ha mai avuto.

