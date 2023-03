Microsoft Edge e Bing con DALL-E creano immagini dal testo

Dopo aver integrato ChatGPT di OpenAI il mese scorso, Bing ed Edge Image Creator è adesso atterrato anche su iPhone, iPad e Android, oltre che desktop, alimentato da una “versione avanzata” della AI generativa DALL-E di OpenAI specializzata in immagini, così da poter creare una immagine con le sole parole.

In questo modo Microsoft compie un ulteriore passo avanti nel piano di evoluzione del suo motore di ricerca Bing e del browser Edge con integrazione delle tecnologie di Intelligenza Artificiale di OpenAI. Microsoft ha annunciato il lancio di Bing Image Creator in un post sul blog ufficiale.

La multinazionale di Windows afferma di aver raggiunto oltre 100 milioni di chat con la sua integrazione ChatGPT e ora è pronta a portare “l’esperienza di chat al livello successivo rendendo il nuovo Bing più visivo”.

Siamo entusiasti di annunciare che stiamo portando Bing Image Creator, nuove storie visive basate sull’intelligenza artificiale e schede di conoscenza aggiornate nella nuova anteprima di Bing ed Edge. Alimentato da una versione avanzata del modello DALL-E dei nostri partner di OpenAI, Bing Image Creator ti permette di creare una immagine semplicemente usando le tue parole per descrivere l’immagine che vuoi vedere. Ora puoi generare contenuti sia scritti che visivi in un unico posto, dall’interno della chat

Microsoft sottolinea anche che le immagini sono “una delle categorie più ricercate, seconda solo alle ricerche web generali”. E ora con Bing Image Creator alimentato da DALL-E, l’azienda dichiara che “non ci sono quasi limiti a ciò che l’utente può cercare”.

Microsoft afferma che Bing Image Creator integrato nella chat di Bing inizierà a essere implementato per gli utenti in anteprima di Bing sia su desktop che su dispositivi mobili a partire da oggi.

Per coloro che non sono tra gli utenti in anteprima di Bing, potranno visualizzare il nuovo Bing Image Creator recandosi direttamente su questa pagina.

Microsoft informa che al momento lo strumento è disponibile solo in inglese, ma che aggiungerà altre lingue nel tempo. Insieme alla nuova funzionalità disponibile su Bing, Microsoft afferma che lo stesso tool è presente anche nell’ultimo browser Edge.

Su Microsoft Edge, l’icona Image Creator si trova nella barra laterale, sia su desktop che sui dispositivi mobili a partire da oggi

