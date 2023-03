Apple Watch futuro cambierà quadrante in base al cinturino

Apple sta studiando varie novità per i cinturini di Apple Watch e l’ultimo dei brevetti scovati su questo versante riguarda l’aggiunta di un modulo NFC all’estremità del cinturino in grado di comunicare con il modulo NFC di Apple Watch vero e proprio: subito dopo l’abbinamento, lo smartwatch è in grado di mostrare automaticamente un quadrante con lo schema colori appropriato al cinturino, oppure funzionalità dedicate alla sicurezza o servizi particolari come ad esempio l’avvio di app dedicate al fitness.

Del brevetto in questione riferisce il sito PatentlyApple, spiegando che il cinturino brevettato dalla multinazionale di Cupertino è in grado di identificarsi in modo univoco con il sistema operativo, senza bisogno di alimentazione. Il sistema in questione potrebbe consentire ad Apple di riconoscere cinturini originali da quelli terze parti, e attivare determinate funzionalità o meno a secondo del cinturino collegato e di eventuali sensori integrati in quest’ultimo.

In un diverso brevetto scovato qualche settimana addietro, Apple ha fatto riferimento a un cinturino in tessuto per Apple Watch con funzionalità di elettrocromismo, in altre parole con materiali in grado di mutare le proprie caratteristiche ottiche, e quindi il colore, in risposta a stimolazioni esterne.

I cinturini di Apple Watch possono essere rimossi, cambiati e allacciati facilmente. La maggior parte dei cinturini disegnati per Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch SE (seconda generazione) e Apple Watch Series 8 sono compatibili con qualsiasi versione precedente di Apple Watch. Per togliere un cinturino e sostituirlo basta tenere premuto il tasto di sblocco del cinturino su Apple Watch, far scorrere il cinturino per toglierlo, quindi inseire l’altro cinturino.

In un diverso brevetto emerso poco tempo addietro, Apple ha previsto la possibilità di usare Apple Watch senza cinturino. Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.

Se siete interessati allo smartwatch Apple trovate tutti i dettagli sugli ultimi modelli nelle seguenti pagine: Apple Watch Serie 8, SE economico e il modello top Ultra. Se invece siete indecisi su quale Apple Watch scegliere in questo articolo trovate il confronto tra Serie 8, nuovo SE e Ultra.