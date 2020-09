In vendita Lenovo ThinkPad X1 Fold, il primo PC pieghevole

In un mercato altamente competitivo come quello dei laptop è diventato sempre più complesso distinguersi dai concorrenti. Lenovo prova a farlo con ThinkPad X1 Fold (che avevamo avuto modo di vedere in anteprima al CES di Las Vegas), indicato come ” il primo PC pieghevole al mondo”.

Il notebook parte da 2799 euro per la versione con Processore Intel Core i5-L16G7 (1,4 GHz, fino a 3 GHz con Turbo Boost, 5 core, cache da 4 MB), 8GB di memoria RAM DDR4, unità SSD da 256GB, Touchscreen OLED QXGA (1.536 x 2.048) flessibile da 13.3″, webcam da 5 MP e WiFi 6.

Il produttore cinese promette “un’esperienza a schermo diviso”. Il portatile può essere piegato tipo libro per ottenere due schermi affiancati, utili per fare confronti, prendere appunti, leggere o per eseguire attività in multitasking; è possibile ruotarlo in modo che lo schermo diviso sia orientato in verticale e disegnare, annotare dati o usare la tastiera su schermo per digitare.

È possibile usarlo come un tablet, utilizzando il supporto integrato o il cavalletto opzionale per tenerlo in verticale. Lenovo ha previsto app ad hoc per orientare le finestre sullo schermo nel modo desiderato, dividere lo schermo a metà o utilizzare l’intera larghezza per una visualizzazione più ampia. Quando necessario la tastiera appare sullo schermo ma opzionalmente è possibile acquistare a parte la tastiera esterna dedicata (“Fold Mini”) tramite Bluetooth. Quest’ultima può essere fissata magneticamente e si ricarica in modalità wireless quando è vicina al dispositivo ripiegato.

ThinkPad X1 Fold è coperto da una custodia a portafoglio in pelle che offre un supporto per tenere il dispositivo in verticale. Il peso è di 999 grammi e secondo il produttore entra perfettamente nella tasca della giacca o in una piccola borsetta ed è abbastanza robusto da resistere a forti sollecitazioni durante i viaggi.

È possibile collegare un dock USB-C per collegare fino a due monitor esterni. Altro accessorio interessante è la penna Lenovo Mod ricaricabile, comoda per prendere appunti o disegnare.

La durata della batteria è indicata in 8,5 ore (MobileMark 2018). Le dimensioni da ripiegato sono: 2,78 x 15,82 x 23,6 cm; da aperto: 1,15 x 29,94 x 23,6 cm.

Le ambizioni di Lenovo sono elevate: offrire un prodotto che sia allo stesso tempo un portatile, un tablet, uno strumento per la lettura e un dispositivo per appunti e schizzi. Bisogna v vedere se i consumatori saranno attratti da questa nuova categoria di prodotto, o se l’esperienza l’utente sarà frenata dai compromessi (e dal costo elevato).