iPhone 13 Pro previsto con blocco fotocamere più grande

Nelle scorse ore sono arrivati i rendering di iPhone 13 con fotocamere disposte in diagonale, ora invece i primi rendering di iPhone 13 Pro anticipano un terminale leggermente più spesso e dotato di un blocco fotocamere più grande rispetto a quanto visto finora.

Il design risulta sostanzialmente simile se non identico a quello attuale, con l’eccezione del notch più piccolo, come è stato anticipato più volte e anche visto in mockup, schemi tecnici e nei pannelli in vetro destinati ai display. La novità e la differenza più marcata, riguarda proprio il blocco fotocamere posteriore: iPhone 13 Pro Max è atteso con obiettivi più grandi e anche con sensore stabilizzato, due elementi che potrebbero richiedere un incremento delle dimensioni.

Il maggior spazio disponibile nel blocco fotocamere indicato per iPhone 13 Pro Max permetterebbe ad Apple di posizionare i tre obiettivi più distanziati tra loro. I rendering che riportiamo in questo articolo sono pubblicati da 91Mobiles: l’attendibilità della fonte indicata non può essere verificata. Per questa ragione è consigliabile accogliere le novità con cautela fino a ulteriori conferme da altre fonti.

Gli schemi tecnici impiegati per realizzare questi rendering indicano che le misure di iPhone 13 Pro saranno di 146,7 x 71,5 x 7,6 mm, il che significherebbe un leggero incremento dello spessore pari a 0,2mm. Sembra che questa modifica sarà introdotta da Apple per integrare una batteria più capiente rispetto a iPhone 12 Pro. Ricordiamo che anche l’attendibile analista Ming Chi Kuo ha anticipato che tutti i modelli della gamma iPhone 13 saranno dotati di accumulatori più capienti rispetto ai modelli iPhone 12.

Gli iPhone 13 sono attesi entro settembre con nuovo processore, con supporto alla più veloce connessione 5G mmWave in un maggior numero di paesi, con almeno i modelli Pro dotati di schermi ProMotion con aggiornamento fino a 120Hz e molto altro ancora. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 è in questo approfondimento, invece per tutto quello che è emerso finora sui prossimi iPhone 13 è riassunto qui.