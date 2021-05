Netflix pensa ad un abbonamento Plus con contenuti esclusivi

Netflix è sempre alla ricerca di nuove funzionalità, e al momento sembra essere al lavoro su una novità particolarmente importante, per portare ulteriori contenuti esclusivi sulla propria piattaforma di streaming. A breve potrebbe presentare il servizio N-Plus, per coloro che vogliono scavare un po’ più a fondo di ciascun contenuto. Ecco cosa prevede.

Segnalato da TNW, Netflix sta inviando un’e-mail ad alcuni clienti esistenti con un sondaggio su servizio. Tuttavia, la formulazione del sondaggio suggerisce che il colosso dello streaming non intende addebitare per N-Plus alcuna tariffa aggiuntiva.

Sembra che Netflix stia considerando il lancio di una nuova piattaforma chiamata “N-Plus”. La società ha iniziato a inviare un sondaggio ai clienti, tra cui Abhimanyu Ghoshal di TNW, chiedendo loro se avrebbero utilizzato tale servizio, che includerebbe una varietà di servizi che consentiranno di approfondire il contenuto del film in streaming. In particolare, questo servizio presenterebbe i classici contenuti “dietro le quinte”, e altri approfondimenti ancora.

Non sembra che N-Plus avrà costi aggiuntivi. Netflix afferma anche che “parti di questo potrebbero essere visualizzate da chiunque disponga di un browser web”, quindi sembra che la piattaforma stia considerando di espandere a contenuti testuali più editoriali, invece che solo video.

Netflix in passato si è fatta una brutta reputazione per ciò che riguarda l’aumento dei suoi prezzi, almeno negli ultimi anni. Al momento, sebbene si abbia l’impressione che non ci siano abbonamenti aggiuntivi, è possibile che aumenti il canone per ospitare N-Plus in un prossimo futuro. Tuttavia, TNW sembra pensare che non sarà così.