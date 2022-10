Inateck AB03007 è l’astuccio per organizzare cavi e accessori tech

Di astucci organizza-cavi ne esistono a decine, ma pochi o forse nessuno è unico come Inateck AB03007. Ciò che lo rende speciale è infatti l’apertura a 180° in stile origami che consente di poggiarlo su un piano di lavoro e accedere ai vari scompartimenti in un attimo, mantenendo tutto in ordine.

Al suo interno ci sono 12 scompartimenti, tra cui alcune bande elastiche antiscivolo, due passanti per penne (Apple Pencil inclusa) e alcuni taschini appositamente progettati per riporre carte e documenti.

C’è spazio per tutto: dai caricatori alle memorie, compresi batterie, mouse, auricolari, cavi, hub e chi più ne ha più ne metta.

Il tessuto esterno è realizzato in poliestere 1200D che resiste a schizzi e sollecitazioni, mentre l’interno è in morbida lycra in modo da assorbire piccoli urti e attriti. Il tutto è corredato da doppie cerniere YKK lisce e resistenti.

Sulla parte superiore è presente una maniglia che permette di trasportarlo con facilità; infine, da chiuso occupa uno spazio di circa 26 x 15 x 10 centimetri e vuoto pesa intorno ai 240 grammi.

Un astuccio di questo tipo quindi è particolarmente utile per chi viaggia o chi si sposta tra casa e lavoro e ha bisogno di portare con sé una miriade di piccoli oggetti tecnologici e al contempo non vuole perder tempo ogni volta per ritrovarli.

Come dicevamo fa la differenza il design e lo stile di apertura, che consente di utilizzarlo pur mantenendo il contenuto in perfetto ordine. E proprio per questo motivo eventualmente può essere utilizzato anche come beautycase per un viaggio di pochi giorni o come luogo per riporre tutti i trucchi da donna e tenerli in ordine in un cassetto, tirandolo poi fuori all’occorrenza.

Quale che sia la sua destinazione, chi intende acquistarlo lo trova in vendita su Amazon a 29,99 euro. Nel momento in cui scriviamo è possibile attivare la casella di sconto che permette di risparmiare il 10%, andandolo quindi a pagare 26,99 euro.