Solo 2 euro per un umidificatore e diffusore oli USB Mini

Pensate: un dispositivo portatile che può diffondere una fragranza nell’aria per diverse ore oppure semplicemente umidificare una stanza con la sola energia erogata da un computer, al prezzo di due caffè.

Vi bastano infatti poco più di due euro per acquistare questo compatto ma efficace dispositivo dotato di un serbatoio da 220 millilitri che può essere riempito soltanto d’acqua, che viene poi vaporizzata e diffusa lentamente nell’ambiente, andando così ad umidificarla gradualmente.

In questo modo quindi potete evitare di posizionare in casa le antiestetiche vaschette per l’acqua sui termosifoni, e dare un tocco d’eleganza al salotto, pur mantenendolo ben umidificato in inverno.

Se poi lasciate cadere due gocce della vostra fragranza preferita al suo interno, allora oltre ad umidificare la stanza in cui si trova (massimo 20 metri quadrati) potete anche rimprofumarne l’ambiente diffondendo nell’aria dolci e freschi profumi.

La notizia più interessante è che questo dispositivo non ha bisogno di chissà quale energia: basta infatti collegarlo alla presa USB di un computer, oppure di un alimentatore qualsiasi, perfino una powerbank, per alimentarlo.

L’acqua contenuta nel serbatoio è sufficiente per 5-10 ore di umidificazione, tempistica che varia in base alla velocità selezionata (eroga fino a 40 millilitri l’ora). Si controlla tutto da un pulsante ed è abbastanza compatto (circa 10 x 8 x 8 centimetri) da poter essere posizionato ovunque.

Usa un comune stoppino di cotone che l’azienda consiglia di cambiare ogni 3-6 mesi ed è anche molto silenzioso: la scheda tecnica parla di massimo 36 dB di rumore emesso. Ed è anche bello da vedere, grazie all’anello LED che si accende quando è in uso.

Di base questo piccolo umidificatore costa già poco (3,33 euro) ma al momento c’è uno sconto del 38% che permette di comprarlo per 2,07 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.