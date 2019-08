Insta360 GO, la micro camera da 18 grammi per essere portata ovunque

Dopo Insta360 One X arriva Insta360 GO è la micro videocamera che pesa appena 18,3 grammi e che può essere portata ovunque senza risultare mai d’ingombro, come se fosse un vero e proprio indossabile.

Sono le dimensioni a caratterizzare maggiormente questa camera rispetto ai precedenti modelli, che può essere agganciata a un cappello, a una t-shirt, a una tavola da surf, ma anche portata al collo come una classica collana. Permette di avviare la registrazione con la semplice pressione di un tasto, con la clip che avrà una durata massima di 30 secondi.

Considerando l’uso che se ne fa, quindi riprese mentre si cammina, si fa sport, o altra attività fisica: Insta360 Go utilizza una tecnologia di stabilizzazione proprietaria FlowState del marchio, che permette di rendere i video molto più stabili, sempre e ovunque. Inoltre, grandi novità risiedono nella post produzione.

La videocamera infatti è dotata della funzionalità di editing automatico FlashCut, che sfrutta l’algoritmo di Intelligenza Artificiale per mettere in atto una selezione in tempo reale delle migliori clip realizzate, combinandole tra loro per permettere una modifica più veloce e evitando allo stesso tempo all’utente di perdere tempo nella ricerca dei file.

Grazie alla sua stabilizzazione, Insta360 GO semplifica anche la realizzazione degli hyperlapse, ossia uno scatto dinamico che in passato per essere realizzato richiedeva una attrezzatura costosa e ore di editing. In questo caso si può raggiungere una durata massima di 30 minuti e una velocità 6x. Questa modalità, abbinata a quella Barrel Roll, integrata nell’app GO, consente in qualsiasi momento di cambiare la prospettiva delle riprese, per creare un effetto ancora più alternativo.

La videocamera è dotata, infine, della funzione Slow-Mo, che consente riprese fino a 100 FPS, offrendo agli utenti la possibilità di rallentare la realtà e accelerare l’azione. Grazie alla sua certificazione IPX4 è resistente a spruzzi, pioggia o piccole immersioni di non più di 10 secondi.

Prezzo e disponibilità

Insta360 GO è in vendita sul sito ufficiale al prezzo di 229,99 euro. L’acquisto online offre anche la possibilità di personalizzazione del dispositivo tramite una incisione laser. Al momento non è disponibile su Amazon, dove sono presenti tutte le altre camere della società.