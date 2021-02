Instagram aggiunge la funzione anti hacker

L’ultima funzionalità di Instagram potrebbe aiutare gli utenti a proteggere i propri post da hacker e pirati informatici. Infatti il social della fotografia sta aggiungendo una nuova funzione “eliminati di recente”, che aggiunge un ulteriore passaggio prima che un post possa essere rimosso definitivamente dal proprio account.

La funzione è simile alla cartella “eliminati di recente” nell’app Foto su iOS: eliminando un post apparirà in una sezione separata del profilo dove gli elementi verranno comunque conservati per 30 giorni. Questi post non sono visualizzabili da nessun altro, ma rimarranno visibili al proprietario dell’account nel caso abbia dei ripensamenti e desideri ripristinarli.

Secondo Instagram, è anche un’ulteriore protezione contro gli hacker che spesso prendono di mira gli account degli utenti. Le persone i cui account sono stati violati spesso vedono rimossi tutti i loro post prima che possano riottenere l’accesso, il che può essere una perdita devastante per quanti si affidano ai post su Instagram per la propria attività o per tenere traccia delle foto di famiglia.

Con l’aggiunta dell’hub “recentemente eliminato”, Instagram afferma che richiederà agli utenti di verificare la propria identità tramite testo oppure email prima di poter ripristinare un post o rimuoverlo definitivamente. Il passaggio aggiuntivo è essenzialmente una forma di verifica in due passaggi per eliminare i post dall’app (ma, soprattutto, non sostituisce l’utilizzo dell’autenticazione a due fattori per proteggere l’account).

Ovviamente, se si rimane bloccati fuori dal proprio account a causa di un hack, l’utente non sarà in grado di ripristinare immediatamente i post eliminati. Inoltre, tornare in possesso di un account Instagram compromesso può essere di per sé un compito arduo. In ogni caso, questa nuova funzione renderà più difficile per un hacker cancellare tutti i post personali mentre si tenta di ripristinare il proprio account Instagram, magari contattando l’apposito supporto.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Instagram sono disponibili da questa pagina. Ricordiamo che da ultimo il social si è impegnato a rendere più semplice la consultazione delle storie di Instagram dal desktop grazie a un nuovo design del sito Web più moderno e funzionale.