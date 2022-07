FIFA userà l’ intelligenza artificiale per fischiare il fuorigioco

FIFA, la federazione internazionale che governa lo sport del calcio, ha annunciato che sfrutterà l’Intelligenza Artificiale per aiutare gli arbitri a prendere decisioni che riguardano il fuorigioco durante i mondiali 2022.

Il sistema semi-automatico consiste in una serie di sensori integrati nel pallone che trasmettono la loro posizione sul campo 500 volte al secondo, e di 12 telecamere per il tracciamento montate sotto le coperture degli stadi e che, grazie al machine learning, sono in grado di tracciare il movimento di 29 punti nei corpi dei calciatori.

Un software è in grado di combinare i dati in questione generando avvisi automatici quando si verifica una situazione di fuorigioco (nel momento in cui un compagno giochi il pallone – e il giocatore si trova nella metà campo avversaria, più vicino alla porta avversaria rispetto a dove si trova il pallone nel momento del passaggio e tra di lui e la linea di porta avversaria non ci siano almeno due giocatori avversari)

Gli avvisi – spiega la Federazione – vengono inviati in tempo reale a una sala controllo che può convalidare la decisione e riferire agli arbitri sul campo cosa fare.

Secondo la FIFA questo sistema consente di prendere decisioni in pochi secondi, più velocemente rispetto a quanto accade ora e con maggiore precisione. I dati generati dalle telecamere e dai sensori sulla palla, possono essere sfruttati per creare animazioni automatizzate che è possibile riprodurre sugli schermi degli stadi e nelle trasmissioni televisive “informando gli spettatori nel modo più chiaro possibile”.

Non è la prima volta che si sfruttano tecnologie in ambito calcistico; il più noto strumento tecnico nel calcio è il VAR (Video Assistant Referee), usato dai giudici di gara per esaminare situazioni dubbie, con assistenti che esaminano le situazioni dubbie della partita tramite l’ausilio di filmati.

L’IA potrebbe essere una rivoluzione per il mondo del calcio, la cui storia è stata spesso influenzata da decisioni arbitrali ‘dubbie’ ed errori clamorosi con conseguente inquinamento dell’esito delle partite. Ricordiamo che FIFA Plus è il servizio di streaming per amanti del calcio con migliaia di partite in diretta e d’archivio, mondiali inclusi, contenuti originali, docufilm, serie tutto gratis (per ora).

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Intelligenza Artificiale fate riferimento a questo indirizzo.