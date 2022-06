Come proteggere l’account Instagram

I cybercriminali studiano sempre nuovi modi per rubare account social e ultimamente sembra esserci una impennata di account Instagram hackerati con varie tecniche (principalmente e-mail o SMS/messaggi di phishing) con conseguenze sgradevoli per i reali proprietari di account che, se non adottano misure preventive specifiche, non hanno successivamente vita facile per cercare di recuperare l’accesso al loro legittimo account (qualcuno potrebbe assumere la loro identità).

Per proteggersi da potenziali problemi, il consiglio – oltre a quello di non fidarsi di link sospetti e fornire i propri dati di accesso a chicchessia – è di sfruttare funzionalità intrinseche messe a disposizione dagli sviluppatori dell’app.

Proteggere l’account Instagram

Aprite Instagram sul vostro telefono, fate tap sull’icona in basso a destra del vostro account, selezionate l’icona con i tre puntini e da qui Impostazioni. Da questa sezione, selezionate “Sicurezza”: potete impostare varie opzioni legate appunto alla sicurezza dell’app e alla protezione degli accessi.

L’opzione “Autenticazione a due fattori” permette di proteggere il proprio account Instagram e la password. Configurando questa opzione riceveremo una notifica o ci verrà richiesto di inserire un codice di accesso speciale ogni volta che qualcuno prova ad accedere al nostro account da un dispositivo non riconosciuto.

Configurando l’autenticazione a due fattori su Instagram, viene chiesto di scegliere uno di questi due metodi di sicurezza:

Ricezione dei codici di accesso da un’app di autenticazione di terzi (come Duo Mobile, Google Authenticator o altra app consigliata da Instagram)

Ricezione dei codici tramite SMS sul cellulare

Se scegliamo di usare gli SMS, verrà inviato un SMS con un codice di sicurezza speciale a sei cifre ogni volta che qualcuno prova ad accedere al nostro account Instagram da un dispositivo mobile non riconosciuto.

Il numero di telefono che inseriamo la prima volta per attivare l’autenticazione a due fattori viene considerato il numero confermato per il nostro account.

Dopo aver attivato l’autenticazione a due fattori, dalla sezione in questione possiamo vedere le richieste di accesso, rimuovere i dispositivi autorizzati e, se non riusciamo a ricevere un codice di recupero, accedere ai codici di backup relativi al nostro account.

Altre sezioni disponibili nella sezione “Sicurezza” di Instagram sono: “E-mail da Instagram” (per visualizzare eventuali mail inviate dal social e scoprire così messaggi realmente inviati dal social o messaggi fasulli), e “Controllo sicurezza”; quest’ultima sezione riassume varie impostazioni relative alla sicurezza, permettendo di aggiornare dati quali: password, mail, numero di cellulare e autenticazione a due fattori.

