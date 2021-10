Instagram e la salute mentale degli adolescenti, i documenti di Facebook

Facebook testimonierà davanti al Senato sull’impatto che l’uso di Instagram ha sugli adolescenti. Prima dell’evento, ha pubblicato due dei suoi documenti di ricerca su come gli adolescenti sono colpiti dall’uso di Instagram, ma adesso sono trapelati altri quattro rapporti in merito.

La sottocommissione per la protezione dei consumatori del Comitato per il commercio del Senato ascolterà giovedì la testimonianza di Facebook sui servizi dell’azienda e sul loro effetto sulla salute mentale degli adolescenti. L’udienza è stata sollecitata da un articolo del Wall Street Journal che affermava che Facebook sia a conoscenza del fatto che Instagram è tossico per gli adolescenti.

L’articolo del WSJ era basato su documenti interni di Facebook, anche se la società ha affermato in un post sul proprio blog, che il Wall Street Journal aveva fornito una “descrizione errata” della verità. Ha anche pubblicato i risultati completi della sua ricerca sull’uso di Instagram da parte degli adolescenti:

Oggi abbiamo fornito al Congresso i due rapporti di ricerca completi che erano l’obiettivo principale dell’errata caratterizzazione del Wall Street Journal della ricerca interna di Instagram sugli adolescenti e sul benessere

Facebook ha anche rilasciato pubblicamente questi due documenti dove ha evidenziato che gli adolescenti che riportano “esperienze sia positive che negative con i social media”.

In vista dell’udienza del Senato, tuttavia, il Wall Street Journal ha ora pubblicato altri quattro rapporti di ricerca Facebook, così che tutti e sei i documenti risultano ora disponibili per la lettura sul sito del Wall Street Journal. Dall’analisi di questi ulteriori documenti, in realtà, emergerebbe una visione differente da quella dichiarata da Facebook, e certamente più grave.

Ed infatti, da questi documenti si evincerebbe che quasi un terzo delle adolescenti hanno dichiarato come Instagram peggiori i problemi legati alla percezione del proprio corpo. In altri termini, sembrerebbe che Instagram concorra ad aggravare i problemi delle adolescenti in difficoltà, con il 20% di queste che ha sostenuto come Instagram peggiori l’opinione di se stesse. Non va meglio con il pubblico maschile: poco meno del 15% degli adolescenti sostiene che Instagram aumenti il proprio livello di ansia, mentre il 14%, addirittura, avrebbe avuto disturbi del sonno.

Separatamente, Facebook ha recentemente interrotto lo sviluppo di ciò che ha chiamato “Instagram Kids”, una versione del social fotografico rivolta a bambini e adolescenti. Il nuovo servizio è ancora in lavorazione, ma Facebook afferma che ora intende lavorare di più con i genitori e le autorità di regolamentazione.