Artillery Hornet, stampante 3D da scrivania a 160,94 euro

Se vi piace l’idea di stampare in 3D e volete farlo da casa senza sforzo, c’è una stampante attualmente proposta a 160,94 euro che potrebbe fare al caso vostro. E’ la Artillery Hornet e la sua struttura è costruita principalmente in alluminio e ABS, mentre il piatto su cui vengono stampati i progetti ha la base in alluminio e il rivestimento superiore in vetro, in modo da facilitare la rimozione dei progetti stampati al termine.

L’area di stampa è di 22 centimetri per lato e 25 centimetri di altezza, quindi è pensata per chi ha bisogno di stampare oggetti e parti più piccole del solito (la gran parte delle stampanti 3D ha un’area di stampa che va dai 30 ai 40 centimetri). Questo rispetto alla concorrenza però la rende anche più compatta: gli ingombri infatti sono di circa 47 x 45 x 41 centimetri (con un peso di 8 chilogrammi), quindi è molto più facile posizionarla in una scrivania ed usarla anche in casa.

Consuma circa 350 Watt e i progetti possono essere acquisiti sia via USB che tramite scheda di memoria: può stamparli in diversi materiali, tra cui PLA, PETG e TPU: in tal caso sappiate che utilizza filamenti da 1,75 millimetri. Con una stampante di questo tipo è possibile stampare qualsiasi cosa, da piccoli giocattoli a componenti utili in casa e per il fai-da-te, comprese parti di ricambio (come la maniglia bruciata della caffettiera, per esempio) e tanto altro ancora.

Se siete interessati all’acquisto come dicevamo la stampante 3D Artillery Hornet è attualmente in vendita a 160,94 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.