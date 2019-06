Instagram non ha funzionato per diverse ore in tutto il mondo

Molti utenti Instagram ieri hanno segnalato per diverse ore l’impossibilità di accedere a Instagram. Su Down Detector le segnalazioni da tutto il mondo sono aumentate nelle notte coni ndicazioni di Instagram down arrivate da ogni parte del pianeta.

I report di disservizi, sia per l’applicazione mobile, sia per il sito web di Instagram sono iniziati poco dopo le 23.30 (ora italiana). Problemi simili si erano già verificati ad aprile e maggio, con segnalazioni di down della piattaforma e collegamenti instabili o non funzionanti per molte ore.

Nel momento in cui scriviamo i servizi per il monitoraggio della funzionalità di siti evidenziano una situazione stabilie e su Twtter sono in diminuzoone gli utenti che pongono la domanda «perché Instagram non funziona?».

Ieri un diverso down ha riguardato Vodafone: problema risolto dopo diverse ore. L’operatore di telefonia si è scusato per il disservizio spiegando in un tweet che il problema è stato causato da “un problema tecnico sulla rete”. Per scusarsi del disagio, Vodafone ha indicato in un tweet che regalerà internet illimitato per la giornata odierna.